Ο θείος της 4χρονης υποστηρίζει ότι η διευθύντρια χαστούκισε το παιδί, ενώ έπειτα αρνήθηκε να το παραδώσει στους συγγενείς του.

Νέα τροπή λαμβάνει το περιστατικό που σημειώθηκε χθες Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, έπειτα από τη μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια σε βάρος ενός ζευγαριού γονέων για επίθεση σε βάρος της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα εθεάθη σε κατάσταση αμόκ να ουρλιάζει και να απευθύνεται απρεπώς στα παιδιά του νηπιαγωγείου: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή! Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!»

Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν συγγενής παιδιού δημοσίευσε βίντεο από τον χώρο του νηπιαγωγείου, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και ενήλικες που αντέδρασαν ζητώντας της να σταματήσει. Η απάντησή της ήταν και σε αυτή την περίπτωση απαράδεκτη.

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Έπειτα από το περιστατικό που συνέβη στον χώρο του νηπιαγωγείου, η διευθύντρια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, μαζί με τη μητέρα του παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση εναντίον της και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για απειλή και εξύβριση, ενώ στον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματικές βλάβες. Η μητέρα έδωσε κατάθεση και συνελήφθη, ενώ αναζητείται ο πατέρας στα όρια του αυτοφώρου, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.

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Στη συνέχεια η διευθύντρια μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί. Ο Εισαγγελέας διέταξε να γίνει διερεύνηση της καταγγελίας της μητέρας και να μην συλληφθεί η διευθύντρια του νηπιαγωγείου.

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Σε εξέλιξη η ΕΔΕ για την συμπεριφορά της διευθύντριας

Ο περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος, καταδίκασε την επίθεση σε βάρος της διευθύντριας και ανέφερε ότι έχουν κινηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επειδόσιο στο νηπιαγωγείο και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ANT1, έχει παράλληλα αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο νηπιαγωγείο.

«Χαστούκισε την ανηψιά μου, έβαλαν το 4χρονο να δώσει κατάθεση»

Μιλώντας στο Action, ο θείος της 4χρονης των οποίων οι γονείς εμπλέκονται στο επεισόδιο κατήγγειλε τα εξής:

«Η διευθύντρια ξεκίνησε για παντελώς άσχετο λόγο να ωρύεται στα παιδιά, στους περαστικούς και στα παιδιά του γειτονικού σχολείου, ενώ σε κάποια φάση έδωσε ένα χαστούκι στην 4χρονη ανηψιά μου. Αυτό έγινε. Ήρθε η αδερφή μου μαζί με την γιαγιά μου να πάρουν το μωρό, αλλά δεν το έδινε. Μετά ήρθε και η μάνα του και ο πατέρας της. Πήδηξε μέσα στο σχολείο και πήρε το παιδί».

Σύμφωνα πάντα με τον Νίκο Καραγιαννόπουλο, θείο της 4χρονης, η μητέρα και το παιδί οδηγήθηκαν στο ΑΤ, όπου αναγκάσαν την μικρή να δώσει κατάθεση χωρίς την παρουσία ψυχολόγου.

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