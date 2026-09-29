«Η προσπάθεια έχει να κάνει με την κοινωνία και τον κόσμο, έχει να κάνει με τους πολλούς, με τους δημόσιους υπαλλήλους, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους συνταξιούχους που ζορίζονται. Αυτόν τον κόσμο πρέπει να τον προστατεύσουμε».

Στη στήριξη της κοινωνίας και των πολιτών, αλλά και στις προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας στον δρόμο προς τις εκλογές του 2027, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στο OPEN.



«Στο τέλος της ημέρας αυτό που ενδιαφέρει την κοινωνία και τους πολίτες είναι τι κάνουμε για να τους στηρίξουμε, για να τους βοηθήσουμε. Και κρινόμαστε πολιτικά από αυτό. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κόμμα, είναι μεγάλη παράταξη και δεν ετεροπροσδιορίζεται», δήλωσε ο κ. Κικίλιας. Όπως τόνισε, «το DNA της παράταξής μας είναι αυτό. Είναι τα μεσαία στρώματα, τα λαϊκά στρώματα, οι πολλοί, το σύνολο της κοινωνίας που πρέπει να στηρίζεται όταν υπάρχουν τέτοιες ανυπέρβλητες δυσκολίες», προσθέτοντας: «Η προσπάθεια έχει να κάνει με την κοινωνία και τον κόσμο, έχει να κάνει με τους πολλούς, με τους δημόσιους υπαλλήλους, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους συνταξιούχους που ζορίζονται. Αυτόν τον κόσμο πρέπει να τον προστατεύσουμε».

Τι είπε για την αντιπολίτευση

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, σημείωσε: «Πολιτικά κόμματα ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν. Υπάρχει η αντιπολίτευση. Ποια είναι η αντιπολίτευση; Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με προτάσεις περί "λεφτόδεντρων" και πολιτική προσέγγιση τέτοια που δεν επιδέχεται κριτικής. Ακούω την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, με πολιτικές και προτάσεις οι οποίες είναι μη ρεαλιστικές. Άρα, λοιπόν, είναι αυταπόδεικτο εξ όλων αυτών ότι εμείς θα κριθούμε από το έργο μας. Μην υποτιμάτε τον κόσμο και τους συμπολίτες μας. Ξέρουν πολύ καλά να κρίνουν». «Στη Νέα Δημοκρατία ενώνουμε τους πολίτες κΤιαι η ιδρυτική μας διακήρυξη, που μιλά για τον τρόπο με τον οποίο υπηρετούμε την κοινωνία και βάζουμε πρώτα τη χώρα και την κοινωνία, μετά την παράταξη και μετά το κόμμα, είναι πιο σύγχρονη από ποτέ», υπογράμμισε.



Επισήμανε, δε, ότι «εξακολουθούμε να πιστεύουμε ξεκάθαρα ότι η δουλειά μας, η προσπάθειά μας και η διαχείριση των κρίσεων –γιατί δεν μας έτυχαν λίγα αυτά τα χρόνια– και η στήριξή μας στις πλατιές μάζες και στην κοινωνία καθορίζουν και τον τρόπο με τον οποίο θα πάμε στις εκλογές. Αυτό είναι το DNA της παράταξής μας και όραμα και ελπίδα για το μέλλον: καλές, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, δυνατότητα να υπάρχει πραγματική ανάπτυξη και ένα πλαίσιο τέτοιο που να μας συνδέει και να μας ενώνει με τις ψυχές και τις καρδιές των Ελλήνων».



Ο Υπουργός Ναυτιλίας συνέδεσε αυτή την πολιτική κατεύθυνση με το έργο του Υπουργείου, τονίζοντας: «Ένα τέτοιο σχέδιο είναι αυτό το οποίο υπηρετούμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Οι σχέσεις μας με την Αμερική, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και πολλές άλλες χώρες μέσα από την ποντοπόρο ναυτιλία. Η δυνατότητα της ναυτιλίας, μαζί με τον τουρισμό και την ακτοπλοΐα, να έχει σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας».



Με αφορμή την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων Λιμενοφυλάκων, για την οποία άνοιξε χθες η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται ψηφιακά και οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται για δύο εβδομάδες. «Θέλουμε να τους πάρουμε στο Σώμα του Λιμενικού. Θέλουμε να είναι ενεργητικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας, της ασφάλειας και της φύλαξης των συνόρων», δήλωσε.



Παράλληλα, μίλησε για τις ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργούνται συνολικά στον κλάδο: «420 θέσεις εργασίας, συν τις θέσεις εργασίας που δίνει η ποντοπόρος ναυτιλία, η κρουαζιέρα και η ακτοπλοΐα. Το μέλλον των παιδιών μας, η δυνατότητά τους να αγοράσουν ένα σπίτι, να νοικιάσουν ένα σπίτι, να κάνουν οικογένεια, να βλέπουν το μέλλον τους με αισιοδοξία».



Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας είπε: «Δεν υπάρχει για εμένα περιθώριο αυτές τις κρίσιμες στιγμές να παρεκκλίνει κανείς από την πυξίδα του και την πορεία του. Πρέπει να μένουμε στις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας. Αφορά την κοινωνία και τους πολλούς και δεν έχει να κάνει ούτε με κουτσομπολιό ούτε με μικροπολιτική. Έχει να κάνει με τις βασικές γραμμές που πρέπει να συνεχίσουμε να χαράζουμε για το μέλλον, για να συνεχίσουν να μας εμπιστεύονται οι πολίτες. Από αυτά θα κριθούμε στις εκλογές και όχι από τα ντεσιμπέλ στα πάνελ, ούτε από την αίσθηση του ποιος μπορεί να έχει ένα μικροκομματικό όφελος της τάξης της μίας μέρας, της μίας ώρας».