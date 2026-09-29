O συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών διαμορφώθηκε στα 447,5 δισ. ευρώ.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2024, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να φθάνει τα 447,5 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,5% σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη Διάρθρωση των Επιχειρήσεων που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, η οποία ενισχύθηκε κατά 11,9%.

Ειδικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών διαμορφώθηκε στα 447,5 δισ. ευρώ. Η αξία παραγωγής ανήλθε στα 300,6 δισ. ευρώ και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στα 114,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο αριθμός των απασχολουμένων έφθασε τα 3,6 εκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου 2,7 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί.

Σημαντικά ήταν και τα ποσά που κατευθύνθηκαν σε αγορές και επενδύσεις. Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 352,4 δισ. ευρώ, ενώ από αυτά τα 165,8 δισ. ευρώ αφορούσαν αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονταν για μεταπώληση χωρίς επεξεργασία. Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν στα 21,3 δισ. ευρώ.

Συνολικά, το 2024 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 966.366 επιχειρήσεις, έναντι 933.929 το 2023, αριθμός αυξημένος κατά 3,5%. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παρέμεινε ο πολυπληθέστερος κλάδος, με 220.588 επιχειρήσεις και μερίδιο 22,8% επί του συνόλου. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων κατέγραψε η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, με 15,2%, ενώ στο εμπόριο σημειώθηκε μείωση 1,1%.

Το εμπόριο διατήρησε την πρωτιά και ως προς τον κύκλο εργασιών. Ο τζίρος του κλάδου ανήλθε σε περίπου 167,7 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 37,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τζίρου εμφάνισαν οι κατασκευές, με άνοδο 24,1%. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κανένας από τους εξεταζόμενους κλάδους δεν εμφάνισε μείωση του κύκλου εργασιών το 2024.

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Τέλος, θετική ήταν η εικόνα στις κατασκευές, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 18,7 δισ. ευρώ το 2023 σε 23,2 δισ. ευρώ το 2024. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου ενισχύθηκε κατά 31,3%, στα 5,97 δισ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 13%, στους 209.677.