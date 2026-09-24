Η αύξηση των εσόδων σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του κόστους είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Η εφαρμογή του νέου τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, έδωσε σημαντική ώθηση στα οικονομικά μεγέθη της ΕΥΔΑΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οδηγώντας την εταιρεία σε επιστροφή στην κερδοφορία και σε ενίσχυση των ταμειακών ροών.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 203,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 17,3% σε σύγκριση με τα 173,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 17,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,16 ευρώ. Σημαντική ήταν και η βελτίωση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Το EBITDA ανήλθε στα 42,6 εκατ. ευρώ, από 10,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, με το περιθώριο EBITDA να διευρύνεται στο 20,9% από 6,1%. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 44,2 εκατ. ευρώ, από 22 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 101%.

Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων και η νέα τιμολογιακή δομή

Το EBIT ανήλθε σε 20,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 10,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 23,5 εκατ. ευρώ, από ζημίες 5,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Καθοριστικό ρόλο στην εικόνα του εξαμήνου είχε η νέα τιμολογιακή δομή, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και περιλαμβάνει αναπροσαρμογή του παγίου ύδρευσης, μεταβολές σε επιμέρους κατηγορίες τιμολογίου και εισαγωγή παγίου δικαιώματος χρήσης αποχέτευσης. Τα συνολικά τιμολογημένα έσοδα ανήλθαν σε 178 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,4%, ενώ η συμμετοχή των παγίων στα συνολικά τιμολογημένα έσοδα αυξήθηκε στο 17,7%, από 9% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα έσοδα από την παροχή νερού και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 17,6%, στα 127,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης ενισχύθηκαν κατά 21,6%, στα 62,6 εκατ. ευρώ. Η συνολική κατανάλωση νερού διαμορφώθηκε σε 192,7 εκατ. κυβικά μέτρα, μειωμένη κατά 1,7% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η τιμολογημένη κατανάλωση παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, στα 139,3 εκατ. κυβικά μέτρα, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση 0,1%. Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων διαμορφώθηκε σε 162,3 εκατ. ευρώ, έναντι 162,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητο. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση των προβλέψεων, η οποία αντιστάθμισε τις αυξημένες δαπάνες σε άλλες κατηγορίες λειτουργικού κόστους. Το συνολικό λειτουργικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων και των λοιπών λειτουργικών κονδυλίων, ανήλθε σε 184,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,6%.

Η αύξηση των εσόδων σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του κόστους είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας. Το μικτό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 58%, στα 89 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να ενισχύεται στο 43,8% από 32,5%.

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Θετική ήταν και η εικόνα των ταμειακών ροών. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε 25,2 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικών 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε θετικά 5 εκατ. ευρώ, από αρνητικές 26,4 εκατ. ευρώ.

Επιτάχυνση των επενδύσεων και ενίσχυση της υδατικής επάρκειας

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 43,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 22% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2025. Από το ποσό αυτό, 39,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν έργα του επενδυτικού προγράμματος, καταγράφοντας αύξηση 27%, ενώ 4 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε λοιπές επενδύσεις σε πάγια και λογισμικό.

Στα έργα ύδρευσης κατευθύνθηκαν 18,7 εκατ. ευρώ, ενώ 16,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν μεγάλα έργα. Στην Ανατολική Αττική, 3,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν έργα αποχέτευσης και 0,4 εκατ. ευρώ κτιριακά έργα, ψηφιακή διακυβέρνηση και έργα μετασχηματισμού. Το 43% της απορρόφησης χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ ανέρχεται σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει μεγάλα έργα στην Ανατολική Αττική, παρεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και σύγχρονων υποδομών.

Στο μέτωπο της υδατικής επάρκειας, τα απολήψιμα αποθέματα των βασικών ταμιευτήρων αυξήθηκαν από 399,7 εκατ. κυβικά μέτρα την 1η Ιανουαρίου 2026 σε 725,8 εκατ. κυβικά μέτρα στις 30 Ιουνίου, κυρίως λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων.

Παρά τη βελτίωση, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να παρακολουθεί τις υδρολογικές συνθήκες σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών της.

Γεωγραφική επέκταση και στρατηγικοί στόχοι

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε την πρώτη περίοδο εφαρμογής του νέου τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης στο πλαίσιο της ρυθμιστικής περιόδου 2025-2029. Το πολυετές πλαίσιο ενισχύει, σύμφωνα με την εταιρεία, την προβλεψιμότητα της εξέλιξης των εσόδων και συνδέει την ανάκτηση του επιτρεπόμενου εσόδου με την υλοποίηση επενδύσεων, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, ο Ν. 5325/2026 διεύρυνε τη γεωγραφική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ και προέβλεψε διαδικασίες ειδικής διαδοχής, δέουσας επιμέλειας, αποτίμησης και κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων για τις νέες περιοχές.

Η αποτίμηση της συνολικής χρηματοοικονομικής επίδρασης της διεύρυνσης και του χρονικού ορίζοντα στον οποίο αυτή θα εκδηλωθεί αναμένεται να καταστεί δυνατή μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και διαδικασιών εφαρμογής.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει να συνεχίσει την εκτέλεση του επιχειρησιακού και επενδυτικού της σχεδιασμού, με έμφαση στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και στην πρόοδο των έργων της Ανατολικής Αττικής.

Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται επίσης η ενίσχυση της υδατικής ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής συνέχειας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και η προετοιμασία για την εφαρμογή του Ν. 5325/2026 και την αξιολόγηση των οργανωτικών, λειτουργικών και επενδυτικών απαιτήσεων που συνεπάγεται η διεύρυνση των δραστηριοτήτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2026 σηματοδοτούν την επιστροφή της ΕΥΔΑΠ στην κερδοφορία και την επιτάχυνση των επενδύσεών της. Η εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού και τιμολογιακού πλαισίου ενισχύει τη χρηματοοικονομική μας θέση και τη δυνατότητά μας να υλοποιούμε τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας. Προτεραιότητά μας είναι η οικονομική αυτή ενίσχυση να μετατρέπεται σε έργα που διασφαλίζουν την αξιόπιστη υδροδότηση, αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και θωρακίζουν τις υποδομές απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Με επενδύσεις €43,2 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένες κατά 22%, προχωρούμε στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. Παράλληλα, προετοιμάζουμε τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας, με στόχο να επεκτείνουμε τα οφέλη της τεχνογνωσίας μας σε περισσότερες περιοχές και να δημιουργήσουμε διατηρήσιμη αξία για την κοινωνία και τους μετόχους μας.»