Σε επιχείρηση αεράμυνας στη Σαουδική Αραβία ενεπλάκη η ελληνική πυροβολαρχία PATRIOT, καταφέρνοντας να αναχαιτίσει δύο εναέριες απειλές, έναν βαλλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV).

Στην επιτυχή αναχαίτιση ενός βαλλιστικού πυραύλου και ενός μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV) προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων PATRIOT, η οποία συμμετέχει στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» στη Σαουδική Αραβία, στην ευρύτερη περιοχή της Γιανμπού, όπου βρίσκονται σημαντικές εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου, σύμφωνα με το Reuters.

Συγκεκριμένα, στις 13:40 της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) ενεπλάκη σε επιχείρηση αεράμυνας, εκτοξεύοντας συνολικά δύο βλήματα.

Νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανό κίνδυνο στην ιερή πόλη της Μέκκας, στη βορειοδυτική περιοχή Ταμπούκ, στις περιοχές της Ερυθράς Θάλασσας γύρω από την Τζέντα και τη Γιανμπού, καθώς και στη νότια περιοχή Ταΐφ.

«Και τα δύο καταρρίφθηκαν», δήλωσε μια από τις ελληνικές πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, προσθέτοντας ότι το ελληνικό σύστημα Patriot εκτόξευσε δύο πυραύλους.

Η ίδια πηγή δεν έδωσε πληροφορίες για την προέλευση του drone και του βαλλιστικού πυραύλου.

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Δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε την πληροφορία.

Πέμπτη φορά

Πρόκειται για την πέμπτη φορά που το σύστημα, το οποίο χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί, χρησιμοποιείται σε πραγματική επιχείρηση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η εξέλιξη αναδεικνύει τον διευρυνόμενο στρατιωτικό ρόλο των ευρωπαϊκών συμμάχων στην προστασία των ενεργειακών υποδομών του Κόλπου.

Από το 2021, η Ελλάδα έχει αναπτύξει στη Σαουδική Αραβία μια αμερικανικής κατασκευής πυροβολαρχία Patriot, την οποία χειρίζεται ελληνικό προσωπικό, στο πλαίσιο συμφωνίας για την προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας.

Με πληροφορίες από Reuters