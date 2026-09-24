«Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση των απαράδεκτων άρθρων 74 και 71» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση σήμερα προς ψήφιση στη βουλή, είναι μια ρύθμιση – πρόκληση για το σύνολο του ελληνικού λαού», αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε δήλωσή του για τα άρθρα 74 και 71 του νομοσχεδίου «Ρύθμιση του τομέα της αλιείας, τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα, ρυθμίσεις για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις».

«Επιχειρεί απροκάλυπτα να “βγάλει λάδι” τα διάφορα γαλάζια λαμόγια και τους επιτήδειους που έφαγαν εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού πρώτα έκανε τα πάντα προκειμένου να μείνουν στο απυρόβλητο οι δικοί της υπουργοί. Η κυβέρνηση τώρα πάει να καλύψει και όλους όσοι έκλεψαν το βιός των αγροτών όλα αυτά τα χρόνια», συνεχίζει ο Γενικός Γραμματέας της ΚΚΕ.

«Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση των απαράδεκτων άρθρων 74 και 71. Τα πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ που στερήθηκαν οι πραγματικοί παραγωγοί να δοθούν τώρα στους βιοπαλαιστές αγρότες. Να υπερψηφιστεί εδώ και τώρα η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την άμεση παύση κάθε ποινικής δίωξης και την ακύρωση όλων των ποινών των αγροτών που συμμετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις», καταλήγει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.