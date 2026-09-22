Το Φεστβιάλ ΚΝΕ-Οδηγητή ανοίγει τις πόρτες του την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου.

Στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον, θα βρεθεί την Τετάρτη (23/09) για την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναμένεται να επισκεφθεί τον χώρο του Φεστιβάλ στις 19:15 και να ξεναγηθεί στην ειδική έκθεση που είναι αφιερωμένη στους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής. Η έκθεση παρουσιάζει υλικό που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσμένων, ενώ περιλαμβάνει σημαντικά ιστορικά τεκμήρια από το Αρχείο του ΚΚΕ.

Δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο φωτογραφίες που σύμφωνα με το ΚΚΕ δεν έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.

Παράλληλα, στην έκθεση θα παρουσιαστούν σημειώματα εκτελεσμένων, καθώς και άλλα μοναδικά ιστορικά τεκμήρια, με στόχο την ανάδειξη άγνωστων πτυχών από τις τελευταίες στιγμές των 200 ανθρώπων που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή.