Η Τεχνητή Νοημοσύνη από καινοτομία σε επιχειρηματικό αντίκτυπο.

Από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δεδομένα έως την ενέργεια, τη βιομηχανία και τα κτήρια, το Siemens Tech Summit Athens 2026 ανέδειξε ένα κοινό συμπέρασμα: η μεγαλύτερη αξία της τεχνολογίας προκύπτει όταν συνδέει τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο, μετατρέποντας την καινοτομία σε παραγωγικότητα, βιωσιμότητα και ουσιαστικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Με κεντρικό μήνυμα «Turning Technology into Real-World Impact», το Tech Summit Athens που διοργάνωσε η Siemens, ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα, το λογισμικό, ο αυτοματισμός και οι έξυπνες υποδομές μετασχηματίζουν τη βιομηχανία, την ενέργεια και τα κτήρια.

Περισσότεροι από 500 εκπρόσωποι της βιομηχανίας, των υποδομών, της ενέργειας και του κλάδου της τεχνολογίας συμμετείχαν σε μια ημέρα συζητήσεων αφιερωμένη στον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση μετατρέπονται από τεχνολογική δυνατότητα σε πραγματικό επιχειρηματικό αντίκτυπο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προοπτική της Ελλάδας να εξελιχθεί σε κόμβο καινοτομίας, ψηφιακών υποδομών και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και οι προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς μηχανικών και εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Floriano Masoero, CEO Siemens Ιταλίας και Βασίλειος Χατζίκος, CEO Siemens Ελλάδος.

Ανοίγοντας τη διοργάνωση, ο Βασίλης Χατζίκος, CEO της Siemens Ελλάδας, έθεσε το πλαίσιο για τον μετασχηματισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. «Η συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει περάσει από το “τι μπορεί να κάνει” στο “ποια αξία μπορεί να δημιουργήσει”. Για την Ελλάδα, η ευκαιρία είναι ουσιαστική: να αξιοποιήσουμε το υψηλό επίπεδο των μηχανικών μας, να συνδέσουμε την τεχνολογία με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και να επιταχύνουμε την εφαρμογή λύσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα», δήλωσε σχετικά.

Σε συζήτηση με τον Floriano Masoero, CEO της Siemens Ιταλίας, αναδείχθηκε η μετάβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον ψηφιακό στον πραγματικό κόσμο ως η νέα μεγάλη βιομηχανική επανάσταση. Η Physical AI, σε συνδυασμό με τα ψηφιακά δίδυμα, τους AI agents, το βιομηχανικό λογισμικό και τον αυτοματισμό, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν, να προσομοιώνουν και να βελτιστοποιούν προϊόντα, παραγωγικές διαδικασίες και λειτουργίες πριν ακόμη εφαρμοστούν στον φυσικό κόσμο.

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Από αριστερά προς τα δεξιά: Δήμος Σαπίδης, CEO της Siemens Mobility Ελλάδος και Country Head του Τομέα Έξυπνων Υποδομών, Siemens Ελλάδας, Γιώργος Φωτόπουλος, Director of Energy Management Support Division, ΑΔΜΗΕ, Γιώργος Ανδρεάκος, Network Operations & Maintenance Director, ΔΕΔΔΗΕ και Σωτήρης Καρατζούνης, Technical Director, GECKO Power Solutions.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη από καινοτομία σε επιχειρηματικό αντίκτυπο

Στο CEO panel «Ηγεσία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: από την καινοτομία στον αντίκτυπο», η Γιάννα Ανδρονοπούλου, CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Αδριατικής και ο Κυριάκος Σαμπατάκης, Country Managing Director της Accenture, συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο η AI αλλάζει την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και δημιουργεί νέες απαιτήσεις για την ηγεσία και την οργάνωσή τους. Η AI αναλαμβάνει περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες, επιτρέποντας στους ανθρώπους να επικεντρώνονται σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ενώ παράλληλα η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων δημιουργεί την ανάγκη επανεξέτασης διαδικασιών και επιχειρηματικών μοντέλων. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση της τεχνολογίας συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του ανθρώπινου ταλέντου και την ικανότητα των οργανισμών να προσαρμόζονται και να μετατρέπουν την καινοτομία σε επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Βασίλειος Χατζίκος, CEO Siemens Ελλάδος, Γιάννα Ανδρονοπούλου, CEO Microsoft Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Αδριατικής και Κυριάκος Σαμπατακάκης, Country Managing Director, Accenture.

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος και κόμβος δεδομένων

Στο πάνελ «Greece as a Data Hub», εκπρόσωποι της Digital Realty, της KIEFER Hellas και του ευρύτερου οικοσυστήματος ψηφιακών υποδομών συζήτησαν τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη της Ελλάδας σε στρατηγικό κόμβο δεδομένων για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η εκρηκτική ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Cloud, οι αυξανόμενες ανάγκες για data centers, οι διεθνείς διασυνδέσεις και οι επενδύσεις σε ψηφιακές και ενεργειακές υποδομές που θα στηρίξουν την οικονομία της AI τα επόμενα χρόνια.

Στο πάνελ «Smart Transmission & Distribution: Προκλήσεις και ευκαιρίες στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας», εκπρόσωποι των ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και GECKO συζήτησαν τις προκλήσεις που δημιουργούν η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ, η ηλεκτροκίνηση, τα data centers και η διαρκής ενίσχυση ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για πιο ψηφιοποιημένα, ευέλικτα και ανθεκτικά δίκτυα, όπου τα δεδομένα, το λογισμικό και η τεχνητή νοημοσύνη θα διαδραματίζουν ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο.

Τον συντονισμό των πάνελ είχε ο Δήμος Σαπίδης, CEO της Siemens Mobility και Country Head του Τομέα Έξυπνων Υποδομών, Siemens Ελλάδας.

Έξυπνες εφαρμογές στη βιομηχανία, το νερό και τα κτήρια

Στον τομέα της βιομηχανίας, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μετάβαση από τον παραδοσιακό αυτοματισμό σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής όπου η Industrial AI, τα ψηφιακά δίδυμα και το βιομηχανικό λογισμικό δημιουργούν εξοικονόμηση κόστους, μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Στη συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων της AS Hellas και της Siemens Digital Industries Software αναδείχθηκε ότι η πραγματική αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν βρίσκεται μόνο στους αλγορίθμους, αλλά πρωτίστως στην ύπαρξη αξιόπιστων, δομημένων και αξιοποιήσιμων δεδομένων.

Στον τομέα των υποδομών νερού, εκπρόσωποι της ΕΥΔΑΠ, της AKATT και του Olympios Group ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της ψηφιοποίησης και των δεδομένων στη βιώσιμη διαχείριση του κύκλου του νερού. Μέσα από την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης και μοντέλων προσομοίωσης, οι φορείς διαχείρισης μπορούν να αποκτούν καλύτερη εικόνα της λειτουργίας των δικτύων, να περιορίζουν τις απώλειες, να βελτιστοποιούν τη χρήση των διαθέσιμων πόρων και να ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης ζήτησης.

Στον τομέα των κτηρίων, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη μετάβαση από τα έξυπνα στα αυτόνομα κτήρια, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και οι ψηφιακές πλατφόρμες συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της άνεσης και της βιωσιμότητας. Παράλληλα, εκπρόσωποι διακεκριμένων μελετητικών και συμβουλευτικών εταιρειών ανέδειξαν τον μετασχηματιστικό ρόλο της AI στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τεχνικών έργων, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται από το αρχικό κόστος κατασκευής στη συνολική αξία και λειτουργική απόδοση σε όλο τον κύκλο ζωής των υποδομών.

Συζήτηση αφιερωμένη στον κλάδο της φιλοξενίας ανέδειξε επίσης τον ρόλο της τεχνολογίας στη δημιουργία πιο αποδοτικών, βιώσιμων και ελκυστικών τουριστικών υποδομών, όπου η βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και της εμπειρίας του επισκέπτη αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Βασίλειος Χατζίκος, CEO Siemens Ελλάδος, Θοδωρής Παπαλουκάς, CEO Eurohoops Academy και πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ

Η δύναμη της ομάδας και η αξία της συνεργασίας

Το Summit ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ του Βασίλη Χατζίκου και του Θοδωρή Παπαλουκά, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε τεχνολογική εξέλιξη βρίσκονται οι άνθρωποι που τη μετατρέπουν σε αξία. Με αφετηρία παραδείγματα από τον χώρο του αθλητισμού, αναδείχθηκε η σημασία της ηγεσίας, της εμπιστοσύνης, της σωστής διαχείρισης της ενέργειας και της ομαδικής κουλτούρας. Το κεντρικό μήνυμα ήταν ότι η πραγματική υπεροχή δεν προκύπτει μόνο από το ατομικό ταλέντο, αλλά από την ικανότητα να λειτουργείς ως μέρος μιας ομάδας, να αξιοποιείς τις δυνατότητες των ανθρώπων γύρω σου και να μετατρέπεις ένα κοινό όραμα σε κοινή επιτυχία

Το οικοσύστημα καινοτομίας της Siemens αποτυπώθηκε και στον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης, όπου μέσα από ειδικά booths συνεργατών παρουσιάστηκαν τεχνολογίες και λύσεις που φέρνουν που μετασχηματίζουν τη βιομηχανία, τα κτήρια και τα δίκτυα.

Το Siemens Tech Summit Athens 2026 υλοποιήθηκε με τη στήριξη των Premium Sponsors AKATT, AS, GECKO, KIEFER και OLYMPIOS και των Silver Sponsors ACMON, ALL EXPERTS και KEMETA, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στη διαμόρφωση ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας, τεχνογνωσίας και συνεργασίας