Η τρίτη φορά που νοσηλεύεται ο Λάιονελ Ρίτσι κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.

Ο Λάιονελ Ρίτσι νοσηλεύτηκε ξανά τις τελευταίες ημέρες, λόγω κολπικής μαρμαρυγής και αναγκάστηκε να ακυρώσει τις επόμενες τρεις συναυλίες της περιοδείας του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο 77χρονος τραγουδιστής υποβλήθηκε σε συνηθισμένη ιατρική πράξη και είναι καλά, όμως θα σταματήσει για λίγο τις εμφανίσεις. «Ο Λάιονελ υποβλήθηκε σε μια συνηθισμένη ιατρική πράξη για κολπική μαρμαρυγή. Ο γιατρός είπε ότι όλα πήγαν τέλεια», δήλωσε στο People εκπρόσωπός του.

«Είναι πολύ καλά, αλλά θα κάνει ένα διάλειμμα και θα επιστρέψει σύντομα στη σκηνή», συμπλήρωσε. Εξαιτίας της νέας νοσηλείας του Λάιονελ Ρίτσι, ματαιώθηκαν οι επόμενες τρεις συναυλίες που είχε προγραμματίσει να κάνει στο Σαν Φρανσίσκο (26/9), το Σικάγο (30/9) και το Οχάιο (2/10).

Τρίτη φορά που νοσηλεύεται ο Λάιονελ Ρίτσι

Αυτή είναι η τρίτη φορά, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, που ο Λάιονελ Ρίτσι νοσηλεύεται. Στις 29 Αυγούστου, έπειτα από συναυλία στο Σεντ Λιούις, πήγε σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Τότε εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου υποβλήθηκε σε καρδιολογικές εξετάσεις. Εκπρόσωπος του Ρίτσι δήλωσε στις 2 Σεπτεμβρίου ότι ο τραγουδιστής πήρε εξιτήριο και πως ήταν καλά.

Τον Ιούνιο ολοκλήρωσε νωρίτερα συναυλία, λέγοντας από σκηνής ότι ζαλιζόταν. Αμέσως μετά ακύρωσε δύο εμφανίσεις προκειμένου να ξεκουραστεί και να αναρρώσει πλήρως.

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Επέστρεψε στη σκηνή στις 30 Ιουνίου και αστειεύτηκε επειδή ανησυχούσαν για εκείνον. «Δεν έχετε ιδέα τι έχω περάσει το τελευταίο 24ωρο, ακούγοντας τους φίλους μου να μου δίνουν τις συμβουλές τους για το τι θα έπρεπε να κάνω».

Τον Ιούλιο, μέσω του Instagram, ευχαρίστησε τους θαυμαστές τους για τα μηνύματά τους και τους καθησύχασε ότι ήταν καλά.

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