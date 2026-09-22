Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο πριν γίνει διαθέσιμο στο Netflix τον Δεκέμβριο.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας του Ντέιβιντ Φίντσερ «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», με τον Μπραντ Πιτ να επιστρέφει στον ρόλο του πρώην κασκαντέρ Cliff Booth, ο οποίος του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου στην ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» (Κάποτε στο… Χόλιγουντ) του Κουέντιν Ταραντίνο.

Η ταινία του Netflix εστιάζει αποκλειστικά στον χαρακτήρα του Booth και διαδραματίζεται ξανά στα 70s, οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, σε μια αισθητά πιο σκληρή και σκοτεινή εποχή.

Στο πλευρό του Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστούν οι Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Γιάχια Αμπντούλ - Ματίν ΙΙ, Σκοτ Κάαν, Κάρλα Γκουτζίνο, Χολτ ΜακΚαλέινι, Τζέι Μπι Ταντίνα και Πίτερ Γουέλερ. Σημειώνεται ότι ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο δεν επιστρέφει στον ρόλο του ως Ρικ Ντάλτον.

Το σενάριο υπογράφει ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος βρίσκεται παράλληλα και στην παραγωγή μαζί με τον Μπραντ Πιτ και τους Σιν Τσάφιν, Ντέιβιντ Χέιμαν και Σάνον ΜακΊντος.

Την διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο βραβευμένος με Όσκαρ Έρικ Μέσερσμιτ, ενώ τα γυρίσματα έγιναν σε τοποθεσίες του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Variety.

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Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου πριν γίνει διαθέσιμο στην πλατφόρμα από τις 23 Δεκεμβρίου.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://youtu.be/RjEZaUBbUvU?si=-VU2NyyGDvhoZsks}