Για να γιορτάσει τη Batman Day.

Ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς γιόρτασε την Ημέρα του Μπάτμαν (Batman Day), δίνοντας μια νέα ματιά στον Σκοτεινό Ιππότη του Ρόμπερτ Πάτινσον απευθείας από τα γυρίσματα του The Batman Part II.

Ο Ριβς ανάρτησε την εικόνα το Σάββατο από το Λονδίνο, όπου γυρίζεται το σίκουελ στα στούντιο Warner Bros. Studios Leavesden.

«Χαρούμενη Ημέρα Μπάτμαν σε όλους από το Λονδίνο!» έγραψε ο Ριβς στην λεζάντα της φωτογραφίας του.



Η φωτογραφία που μοιράστηκε ο σκηνοθέτης δεν αποκαλύπτει ιδιαίτερες λεπτομέρειες, καθώς κρατά τον Μπάτμαν στη σκιά. Ο Πάτινσον στέκεται με την πλάτη στην κάμερα και στην ουσία αυτό που διακρίνεται μόνο, είναι η φιγούρα του ήρωα.

Happy Batman Day to everyone from London! ?? https://t.co/8hMLpAKmMU September 19, 2026

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Batman Day γιορτάζεται κάθε χρόνο, το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Η DC Comics και η Warner, στις οποίες ανήκουν τα δικαιώματα του Μπάτμαν, διοργανώνουν κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσουν τον ήρωα



Θυμίζουμε ότι ο Ματ Ριβς συνηθίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από τα γυρίσματα, στα social media.

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Πριν από καιρό, ο Ριβς μοιράστηκε εικόνες από τα δοκιμαστικά πλάνα του Batmobile να κινείται μέσα στο χιόνι με το hashtag «#SnowTires».

Η συνέχεια του Batman ξεκίνησε τα γυρίσματα τον Ιούνιο σε Αγγλία και Σκωτία. Η παραγωγή μεταφέρθηκε στο Λονδίνο αυτόν τον μήνα, όπου φωτογραφίες από τα γυρίσματα έπιασαν τον Πάτινσον ως Bruce Wayne στη μέση μιας διαμαρτυρίας στο Γκόθαμ.

Εκτός από τον Πάτινσον, στους ρόλους τους επιστρέφουν επίσης οι: Τζέφρι Ράιτ, Άντι Σέρκις και Κόλιν Φάρελ, ενώ στο καστ προστίθενται οι Σκάρλετ Τζοχάνσον, Σεμπάστιαν Σταν και Τσαρλς Ντανς.

Το Batman Part II θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Φεβρουαρίου 2028.