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Το πρωτότυπο «World War Z» (2013) με τον Μπραντ Πιτ, βασισμένο στο best seller του Μαξ Μπρουκς του 2006, έκανε πάνω από 540 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «World War Z» είναι γεγονός και ο Μπραντ Πιτ θα είναι εκεί.

Ο σκηνοθέτης του στο «The Riders» Έντουαρντ Μπέργκερ υπέγραψε συμβόλαιο και αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία στο σενάριο του Ντένις Κέλι. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την νέα ιστορία.

Ο Μπραντ Πιτ θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με τους Ντεντ Γκάρντνερ και Τζέρεμι Κλάινερ για την εταιρέια Plan B, ενώ ο Μπέργκερ αναλαμβάνει και εκτελεστικός παραγωγός.

Το πρωτότυπο «World War Z» βασισμένο στο best seller του Μαξ Μπρουκς το 2006 έκανε πάνω από 540 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Στην ταινία σε σκηνοθεσία του Μαρκ Φόρστερ τότε, ο Μπραντ Πιτ, υποδύθηκε έναν πρώην εργαζόμενο των Ηνωμένων Εθνών σε ένα καταιγιστικό ράλι απέναντι στον χρόνο για να σταματήσει μία πανδημία ζόμπι.

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Στο CinemaCon τον Απρίλιο, η Paramount ανακοίνωσε ότι το σίκουελ είναι οριστικά σε διαδικασία εξέλιξης μετά από πολλές αποτυχημένες απόπειρες του παρελθόντος. Ανάμεσα σε αυτές μαι μία συνεργασία του Πιτ με το συχνό συνεργάτη του Ντέιβιντ Φίντσερ το 2019.

Με πληροφορίες του Variety