Ξεπερνώντας την ταινία Star Wars «Force Awakens».

To Spider-Man: Brand New Day συνεχίζει ασταμάτητο, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του από το αμερικανικό box office.



H νέα ταινία Spider-Man της Sony Pictures, με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ, μόλις έγινε η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία όλων των εποχών, στο αμερικανικό box office, με έσοδα που αγγίζουν τα 936,773 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία κατέκτησε την κορυφή μετά από 47 ημέρες κυκλοφορίας, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 936,6 εκατομμυρίων δολαρίων που κατείχε -για σχεδόν μια δεκαετία- το Star Wars: Episode VII — The Force Awakens του 2015.

{https://youtu.be/yJsgxpfrJKc?si=xr-BVEQAzJwKpTBV}

Η ταινία πραγματοποίησε ένα ιστορικό άνοιγμα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου συγκεντρώνοντας το απίστευτο ποσό των 360 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βόρεια Αμερική και το ιλιγγιώδες νούμερο των 932 εκατομμυρίων παγκοσμίως μόλις στο πρώτο της σαββατοκύριακο, ενώ έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μόλις έξι ημέρες. Παράλληλα, εκτοξεύτηκε στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρία Σαββατοκύριακα, καταγράφοντας τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση στην ιστορία του κινηματογράφου μετά το «Avengers: Endgame» του 2019, που το πραγματοποίησε σε 11 ημέρες.

Μέχρι στιγμής, κατατάσσεται στην τρίτη θέση του παγκόσμιου box office όλων των εποχών, πίσω από το Avatar του 2009 που βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου (με 2,9 δισ. δολάρια) και το Αvengers: Endgame, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση (με 2,7 δισ. δολάρια), ενώ έχει ξεπεράσει το «Avatar: The Way of Water» του 2022 (2,3 δισ. δολάρια) και το «Titanic» του 1997 (2,2 δισ. δολάρια).

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Ανάμεσα στα άλλα ρεκόρ του, το «Brand New Day» έγινε η ταχύτερη ταινία στην ιστορία που κατέρριψε τα ορόσημα των 700 εκατομμυρίων (σε 13 ημέρες), των 800 εκατομμυρίων (σε 19 ημέρες) και των 900 εκατομμυρίων δολαρίων (σε 36 ημέρες) στο αμερικανικό box office. Επίσης είναι η δεύτερη ταινία στα χρονικά που καταφέρνει να ξεπεράσει το φράγμα των 900 εκατομμυρίων στις ΗΠΑ.

«Δεν γίνεται μεγαλύτερο από αυτό», αναφέρεται σε μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Instagram της ταινίας. «Ευχαριστούμε τους θαυμαστές που βοήθησαν το #SpiderManBrandNewDay να γράψει ιστορία στον κινηματογράφο — είναι πλέον η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Brand New Day, μαζί με την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, το Toy Story 5 και το The Devil Wears Prada 2 βοήθησαν να γίνει το καλοκαίρι του 2026 το πιο κερδοφόρο στην παγκόσμια αγορά με το ποσό των 4,765 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2013.