Νέα μέτρα για το ρεύμα και για τα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ.

Νέα μέτρα για τα καύσιμα και πιθανότατα για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της συνέντευξης που θα δώσει στην ΕΡΤ.

Στην αποκάλυψη αυτή προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Συγκεκριμένα, ανέφερε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση πως «Λίγη υπομονή μέχρι τις 18:00 που έχει μια σημαντική συνέντευξη, νομίζω με βασικό θέμα αυτά τα οποία με ρωτήσατε, ο Πρωθυπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Σήμερα στις 18:00».

Τα μέτρα που είναι στο τραπέζι

Τη διεύρυνση των κριτηρίων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς και την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς η νέα εκτίναξη των διεθνών τιμών της ενέργειας μεταφέρεται με ταχύτητα στην ελληνική αγορά και αυξάνει την πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αντίθετα, στην παρούσα φάση δεν προκρίνεται το ενδεχόμενο επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην αντλία.

Οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αφού αξιολογηθεί η πορεία των τιμών τις επόμενες εβδομάδες, με το οικονομικό επιτελείο να έχει στραμμένο το βλέμμα στην έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης φέτος στα 1,85-1,90 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,10 ευρώ πέρυσι, εξέλιξη που δημιουργεί έντονο προβληματισμό ενόψει του χειμώνα.

Η συνεχιζόμενη έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με τις ανατιμήσεις να διαχέονται πλέον σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα. Στην εγχώρια αγορά οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στις αντλίες, καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2,16 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κινείται πάνω από τα 2,13 ευρώ.

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Οι εξελίξεις στην αγορά καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο νέας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Τι θα αλλάξει το επίδομα θέρμανσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εφόσον οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο. Το κυβερνητικό επιτελείο δεν εμφανίζεται, πάντως, να προκρίνει μια οριζόντια παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, στρέφοντας την προσοχή του σε περισσότερο στοχευμένα μέτρα.

Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η διεύρυνση των εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών, καθώς και το ενδεχόμενο επέκτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, η κυβέρνηση αναζητά λύσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το νέο κύμα ενεργειακών ανατιμήσεων.

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχει διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα για την πορεία των διεθνών τιμών και, με βάση τα δεδομένα που θα υπάρχουν τότε, το οικονομικό επιτελείο θα αποφασίσει εάν και ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται πριν ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης.

Έντονη ανησυχία προκαλεί και η εικόνα στην αγορά φυσικού αερίου, όπου η τιμή κινείται γύρω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας αύξηση άνω του 150% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί άμεσες πιέσεις και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι σχεδόν το 30% της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα εξαρτάται από το φυσικό αέριο.

Ήδη η άνοδος αποτυπώνεται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, όπου η μέση τιμή από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει διαμορφωθεί στα 157,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 133,40 ευρώ τον Αύγουστο. Εφόσον η γεωπολιτική ένταση παραταθεί και οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, οι πιέσεις αναμένεται να διαχυθούν ακόμη περισσότερο στο ενεργειακό κόστος, καθιστώντας τις επόμενες εβδομάδες κρίσιμες για τις κυβερνητικές αποφάσεις ενόψει του χειμώνα.