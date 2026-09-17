Τι αναφέρει στο υπόμνημα που κατέθεσε, ξανά, στη Βουλή ο πρώην Επίτροπος της ΕΕ και νυν βουλευτής της ΝΔ.

Την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής, όπως αναμενόταν άλλωστε μετά το «πράσινο φως» της Επιτροπής Δεοντολογίας, για την υπόθεση του Qatargate.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σημερινής ηλεκτρονικής ονομαστικής ψηφοφορίας στη Βουλή, στη διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 266 βουλευτές. Υπέρ της άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή Ηλείας της ΝΔ ψήφισαν 264 βουλευτές, ενώ 2 βουλευτές ψήφισαν «παρών».

Υπόμνημα ξανά από τον Αβραμόπουλο

Όπως συνέβη και στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έστειλε υπόμνημα, με το οποίο ζήτησε την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα των βελγικών αρχών, μετά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Στο 9σέλιδο υπόμνημά του ο πρώην επίτροπος της ΕΕ και βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα και επιχειρεί να απαντήσει στα βασικά ζητήματα που έχουν τεθεί γύρω από τη συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο του «Fight Impunity», τις αμοιβές που έλαβε και τη σχέση του με το Κατάρ.

Τι αναφέρει για το «Fight Impunity» και το Κατάρ

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρει στο υπόμνημά του ότι εντάχθηκε στο Επίτιμο Συμβούλιο του «Fight Impunity» μετά την ολοκλήρωση της θητείας του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, τον Νοέμβριο του 2019.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η συμμετοχή του είχε «αποκλειστικά τιμητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα» και δεν διέθετε εκτελεστική, διοικητική, οικονομική ή διαχειριστική αρμοδιότητα. Επισημαίνει ακόμη ότι δεν συμμετείχε στη διοίκηση του οργανισμού, στη διαχείριση των οικονομικών του, στην εξεύρεση ή κατανομή χρηματοδοτήσεων ούτε στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

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Πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αναφέρει, ακολούθησε την προβλεπόμενη για τους πρώην Επιτρόπους διαδικασία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία γνωστοποιήθηκε επισήμως και υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο δεοντολογικό έλεγχο.

Για τις αμοιβές του σημειώνει ότι ήταν γνωστές, δηλωμένες στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και φορολογημένες, ενώ δηλώνει ότι τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση τόσο της Βουλής, όσο και των δικαστικών αρχών.

Ο πρώην επίτροπος υποστηρίζει ακόμη ότι καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Επίτιμο Συμβούλιο δεν γνώριζε ούτε είχε οποιαδήποτε ένδειξη ή πληροφορία για ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητα προσώπων που συνδέονταν με το Fight Impunity.

Ξεχωριστό κεφάλαιο του υπομνήματος αφορά στην απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου.

Ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Κομισιόν «δεν πρότεινε ούτε ενέκρινε» την απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου.

Όπως αναφέρει, η σχετική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προωθήθηκε το 2022, περίπου τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, υποστηρίζοντας συνεπώς ότι δεν είχε θεσμική αρμοδιότητα, συμμετοχή ή δυνατότητα παρέμβασης στη μεταγενέστερη διαδικασία.

Στο υπόμνημά του αναφέρεται και στην πρόσκληση που του απηύθυναν το 2025 οι βελγικές δικαστικές αρχές, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας τους.

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστηρίζει ότι η μη μετάβασή του τότε δεν οφειλόταν σε πρόθεση φυγής, απόκρυψης ή αποφυγής της Δικαιοσύνης, αλλά στη νομική συμβουλή που έλαβε, λαμβανομένων υπόψη και των ζητημάτων που είχαν τεθεί σχετικά με τη βουλευτική του ιδιότητα και την προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία.

«Σε καμία περίπτωση η στάση μου αυτή δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως άρνηση συνεργασίας με τις βελγικές δικαστικές αρχές», αναφέρει.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος καταλήγει ότι η υπό διερεύνηση υπόθεση δεν συνδέεται με την άσκηση των σημερινών βουλευτικών του καθηκόντων και σημειώνει ότι η βουλευτική ασυλία αποτελεί θεσμική εγγύηση της ανεξάρτητης άσκησης του κοινοβουλευτικού λειτουργήματος και όχι προσωπικό προνόμιο.

Για τον λόγο αυτό δηλώνει ότι δεν προβάλλει αντίρρηση στην παροχή της αιτούμενης άδειας και ζητά από τη Βουλή να επιτρέψει την απρόσκοπτη εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Διευκρινίζει, πάντως, ότι η στάση του αυτή δεν αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε υπερασπιστικό ή δικονομικό δικαίωμα ούτε παραδοχή οποιασδήποτε πράξης ή κατηγορίας.

«Ζητώ από την Ολομέλεια να παράσχει την κατά το άρθρο 62 του Συντάγματος απαιτούμενη άδεια, ώστε να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση και να καταστεί δυνατή η πλήρης και άμεση αποσαφήνιση της υπόθεσης», αναφέρει χαρακτηριστικά στο κλείσιμο του υπομνήματός του.

Ο φάκελος επιστρέφει στη Δικαιοσύνη

Μετά την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, η διαδικασία επιστρέφει στη Δικαιοσύνη, καθώς ο σχετικός φάκελος θα φτάσει εκ νέου στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία θα χειριστεί τα επόμενα βήματα για το ευρωπαϊκό ένταλμα που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι ο πρώην Επίτροπος έχει δηλώσει πως προτίθεται να μεταβεί οικειοθελώς στις Βρυξέλλες και να τεθεί στη διάθεση των βελγικών αρχών, η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει χωρίς ο ίδιος να αντιταχθεί στην εκτέλεση του εντάλματος.

«Δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά»

Με τη φράση «δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά» είχε απαντήσει στον ΣΚΑΪ, τον περασμένο Ιούνιο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε ερωτήσεις που αφορούσαν στην υπόθεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του.

«Με καλύπτει η αντίδραση του κόμματός μου. Θα το δούμε αν θα είμαι υποψήφιος. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εκλέγομαι 100 χρόνια, αν θέλω να κατέβω, θα κατέβω. Γιατί να μην είμαι; Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το θέμα είναι ανύπαρκτο. Δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί. Δεν βαρέθηκα την πολιτική. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι υποψήφιος με άλλο κόμμα», είχε δηλώσεις ο βουλευτής Ηλείας σε ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές.

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