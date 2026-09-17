Τι εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο πλαίσιο των ελέγχων για τις αγορές σχολικών ειδών.

Πρόστιμο ύψους 500 ευρώ επιβλήθηκε στην επιχείρηση ΜΑΧ STORES A.B.E.E., που δραστηριοποιείται στην πώληση παιχνιδιών, σχολικών και εποχιακών ειδών, μετά από παράβαση που διαπιστώθηκε σε υποκατάστημά της στη Γλυφάδα όπως ενημερώνει η Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, το πρόστιμο επιβλήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, βάσει των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Η παράβαση εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο υποκατάστημα της επιχείρησης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 81 στη Γλυφάδα. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι σε ένα είδος τετραδίου δεν αναγραφόταν η τιμή πώλησης ανά φύλλο.

Η συγκεκριμένη ένδειξη προβλέπεται από τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και λειτουργεί ως μέτρο σύγκρισης για τον καταναλωτή, ώστε να μπορεί να αξιολογεί την τιμή του προϊόντος πριν προχωρήσει στην αγορά. Η μη αναγραφή της τιμής ανά φύλλο κρίθηκε παράβαση του άρθρου 6§3 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 24 του ν. 4177/2013.

Για την παράβαση επιβλήθηκε στην επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 500 ευρώ. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών για την τήρηση των κανόνων που αφορούν την ενημέρωση των καταναλωτών και την ορθή αναγραφή των τιμών στα προϊόντα.