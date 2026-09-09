Η λίστα με τους τυχερούς μαθητές που κερδίζουν μια μέρα άνευ μαθημάτων στα σχολεία λόγω της γιορτής του πολιούχου του Δήμου τους.

Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία την προσεχή Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, ωστόσο ο πρώτος σχολικός μήνας δεν θα κυλήσει με τον ίδιο τρόπο για όλους. Σε αρκετές περιοχές της χώρας, σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές μέσα στον μήνα, λόγω του εορτασμού των πολιούχων. Οι συγκεκριμένες ημέρες δεν αποτελούν οριζόντιες πανελλαδικές αργίες με κλειστά σχολεία αλλά αφορούν αποκλειστικά τους μαθητές των περιοχών όπου έχει καθοριστεί η αντίστοιχη τοπική εορτή.

Ο αγιασμός δίνει σκυτάλη σε τριήμερο: Καλά μαντάτα για τους μαθητές στο Αιγάλεω

Στον Δήμο Αιγάλεω, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ημέρας κατά την οποία τιμάται ο πολιούχος της περιοχής. Έτσι, οι μαθητές αφού κάνουν αγιασμό την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα έχουν μπροστά τους ένα τριήμερο, καθώς μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο και η τοπική αργία της Δευτέρας. Η κανονική επιστροφή στις τάξεις για τους μαθητές του Αιγάλεω θα γίνει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, δίνοντάς τους ουσιαστικά μια μικρή «παράταση» των διακοπών πριν ξεκινήσει για τα καλά η σχολική καθημερινότητα.

Επόμενη αργία έχουμε στις 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται ο Άγιος Βησσαρίων. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στα Τρίκαλα και την Καλαμπάκα, καθώς η ημέρα αποτελεί τοπική αργία για τις συγκεκριμένες περιοχές.

Δύο ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, τα σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού θα παραμείνουν κλειστά. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην Αγία Σοφία, η οποία αποτελεί πολιούχο της περιοχής οπότε οι μαθητές των σχολείων με έδρα το Ψυχικό θα κερδίσουν μια μέρα χωρίς μαθήματα με την επιστροφή στα θρανία να είναι δρομολογημένη για την Παρασκευή 18 του μήνα.

Κλειστά σχολεία στο Καρπενήσι στις 23 Σεπτεμβρίου

Στις 23 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Καρπενήσι τον πολιούχο του Άγιο Νικόλαο τον Καρπενησιώτη με τους μαθητές επειδή «πέφτει» Τετάρτη η γιορτή να απολαμβάνουν μια μέρα άνευ σχολικών υποχρεώσεων. Ενώ την αμέσως επόμενη μέρα ήτου Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα με τα σχολεία σε Κύθηρα και Πύλο να παραμένουν κλειστά λόγω της τοπικής εορτής.

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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι γιορτές των πολιούχων είναι καλοδεχούμενες για τους μαθητές λόγω της σχολικής αργίας που τις συνοδεύει και φέρνουν και πολλά χαμόγελα αν «πέσουν» Δευτέρα και Παρασκευή καθώς έτσι εξασφαλίζεται ένα τριήμερο ανάπαυσης από το σχολικό πρόγραμμα. Σημειωτέον οι γιορτές των πολιούχων συνοδεύονται από αργία και για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών των Δήμων.