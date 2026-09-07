Άδειασαν οι τάξεις: 42 σχολεία σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Μαγνησία προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης μαθητών

Το δημογραφικό της χώρας αποκτά πλέον όλο και πιο έντονη παρουσία στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών, με τις επιπτώσεις να αποτυπώνονται με χαρακτηριστικό τρόπο και στον χώρο της εκπαίδευσης. Στη Θεσσαλία, 42 σχολικές μονάδες τίθενται σε αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς δεν υπάρχει επαρκές μαθητικό δυναμικό για τη λειτουργία τους. Η σχετική απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5380/1.9.2026 και αφορά συνολικά 29 Νηπιαγωγεία και 13 Δημοτικά Σχολεία στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

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Η εικόνα στη Θεσσαλία

Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός σχολικών μονάδων που τίθενται σε αναστολή, καθώς συνολικά 17 σχολεία δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά. Από αυτά, τα 13 είναι Νηπιαγωγεία και τα τέσσερα Δημοτικά Σχολεία.

Στα Νηπιαγωγεία περιλαμβάνονται το 26ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων και τα Νηπιαγωγεία Αμπελίων, Ασπροκκλησιάς, Γενεσίου, Διαβάς, Διασέλλου, Ζάρκου, Κλοκότου, Κρηνίτσας, Μουριάς, Νόμης, Προδρόμου και Σερβωτών. Παράλληλα, αναστέλλεται η λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων Διαβάς, Διασέλλου, Σερβωτών και Φιλύρας. Η εικόνα στην Καρδίτσα είναι επίσης ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Συνολικά 16 σχολικές μονάδες τίθενται σε αναστολή, εκ των οποίων 10 Νηπιαγωγεία και έξι Δημοτικά Σχολεία.

Στα Νηπιαγωγεία περιλαμβάνονται το 29ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας και τα Νηπιαγωγεία Βλοχού, Λαζαρίνας, Ρεντίνας, Φύλλου, Κρύας Βρύσης, Ανθηρού, Παλαιοκκλησίου, Λεονταρίου και Κοσκινά. Σε ό,τι αφορά τα Δημοτικά, στη λίστα βρίσκονται τα Δημοτικά Σχολεία Βατσούνιας, Βλοχού, Μακρυχωρίου, Ανθηρού, Κρύας Βρύσης και Δρακότρυπας.

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Στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, η απόφαση αφορά εννέα σχολικές μονάδες, έξι Νηπιαγωγεία και τρία Δημοτικά Σχολεία. Πρόκειται για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φερών - Βελεστίνου, το Δημοτικό Σχολείο Κεραμιδίου και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μηλεών - Αγίου Γεωργίου Νηλείας, καθώς και τα Νηπιαγωγεία Αϊδινίου, Βρυναίνας, Κεραμιδίου, 5ο Φερών - Χλόης, 3ο Μηλεών - Αγίου Γεωργίου Νηλείας και 5ο Ζαγοράς Πουρίου.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τα σχολεία εδώ

Όταν οι σχολικές αίθουσες αδειάζουν

Η εικόνα που δημιουργείται είναι ενδεικτική της δημογραφικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας. Όταν οι γεννήσεις μειώνονται και οι οικογένειες που κατοικούν μόνιμα σε ένα χωριό λιγοστεύουν, το πρώτο πράγμα που αλλάζει είναι ο αριθμός των παιδιών. Στην αρχή μπορεί να μειωθούν τα τμήματα. Στη συνέχεια ένα σχολείο μπορεί να λειτουργεί με ελάχιστους μαθητές και έναν εκπαιδευτικό. Όταν όμως ο αριθμός των παιδιών πέσει ακόμη περισσότερο, η λειτουργία της σχολικής μονάδας καθίσταται αδύνατη. Και το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο πόσα σχολεία θα λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά, αλλά πόσα παιδιά και πόσες νέες οικογένειες θα υπάρχουν στις μικρές κοινότητες της Θεσσαλίας τα επόμενα χρόνια.

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