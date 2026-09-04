Όπως καταγγέλλεται στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών τοποθετήθηκαν 139, ενώ οι πραγματικές ανάγκες που καταγράφονται στον σχετικό πίνακα ανέρχονται σε 266.

Με 127 κενά εκπαιδευτικών αναμένεται να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ροδόπης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η «Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση». Η παράταξη καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και ζητά την άμεση πραγματοποίηση μαζικής δεύτερης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων. Σύμφωνα με το paratiritis-news.gr τα 127 κενά μεταφράζονται σε 3.048 διδακτικές ώρες που χάνονται κάθε εβδομάδα, εφόσον δεν υπάρξουν νέες προσλήψεις.

6 μόνιμοι διορισμοί έναντι 17 συνταξιοδοτήσεων

Η «Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση» επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στη Ροδόπη έγιναν 6 μόνιμοι διορισμοί, ενώ το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 17 συνταξιοδοτήσεις. Στην πρώτη φάση προσλήψεων τοποθετήθηκαν 139 αναπληρωτές, ενώ οι πραγματικές ανάγκες που καταγράφει η παράταξη ανέρχονται σε 266. Με βάση τους υπολογισμούς της, μετά την πρώτη φάση παραμένουν 127 κενές θέσεις, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις να εντοπίζονται στην Ειδική Αγωγή και στα Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ.

68 κενά στην Ειδική Αγωγή

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα, η έλλειψη εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΕΑΕ. Από τις 124 πραγματικές ανάγκες που καταγράφονται στη συγκεκριμένη κατηγορία, έγιναν 56 προσλήψεις πρώτης φάσης, με την παράταξη να υπολογίζει ότι παραμένουν 68 κενά. Παράλληλα, στα Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ καταγράφονται 20 πραγματικές ανάγκες, χωρίς να έχει γίνει καμία πρόσληψη στην πρώτη φάση. Στον συνολικό πίνακα περιλαμβάνονται επίσης κενά σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας, Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Πληροφορικής και Θεατρικών Σπουδών.

«Καμία πρόσληψη στα Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η παράταξη στα Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές με μητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική. Μιλώντας στο «Ράδιο Παρατηρητής 94fm», ο Στέφανος Μακρυγιάννης υποστήριξε ότι οι ανάγκες της Ροδόπης στον συγκεκριμένο τομέα ήταν γνωστές ήδη από τον Ιούνιο. Όπως ανέφερε, η απουσία προσλήψεων δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην υποστήριξη μαθητών που χρειάζονται εκπαιδευτική ενίσχυση για την ομαλή ένταξή τους στο ελληνικό σχολείο. Σύμφωνα με την παράταξη, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ροδόπης δεν έγινε καμία πρόσληψη εικαστικού, ενώ προσλήφθηκε μόλις ένας εκπαιδευτικός μουσικής. Ο κ. Μακρυγιάννης έκανε λόγο για σχολεία και περιοχές «πολλών ταχυτήτων», επισημαίνοντας τις διαφοροποιήσεις που, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.