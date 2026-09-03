Πριν ξεκινήσει να πηγαίνει μόνο του στο σχολείο, θα πρέπει να γνωρίζει βασικούς κανόνες ασφάλειας και να μπορεί να διαχειριστεί απρόοπτες καταστάσεις.

Καθώς πλησιάζει η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αρκετοί γονείς αναρωτιούνται αν έχει έρθει η στιγμή να επιτρέψουν στο παιδί τους να πηγαίνει ή να επιστρέφει μόνο του από το σχολείο. Στην Αγγλία δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία συγκεκριμένη ηλικία από την οποία ένα παιδί μπορεί να μετακινείται μόνο του προς και από το σχολείο. Η απόφαση αφήνεται στους γονείς, οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσο το παιδί είναι αρκετά ώριμο και υπεύθυνο ώστε να πραγματοποιήσει τη διαδρομή χωρίς συνοδεία.

Η NSPCC (Εθνική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Παιδιών) έχει δώσει στη δημοσιότητα οδηγίες σχετικά με το πώς μπορούν οι γονείς να καταλάβουν αν το παιδί τους είναι έτοιμο να ξεκινήσει να πηγαίνει και να αποχωρεί μόνο του από το σχολείο. Οι ειδικοί προτείνουν επίσης να λαμβάνονται υπόψη πρακτικοί παράγοντες, όπως η απόσταση της διαδρομής και το περιβάλλον.

Η Gail Sayles, υπεύθυνη τοπικών εκστρατειών της NSPCC, δήλωσε στο Yahoo UK: «Συνήθως πολλοί γονείς αρχίζουν να αφήνουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν μόνα τους στο σχολείο περίπου στην ηλικία των εννέα έως 11 ετών».

Τόνισε επίσης ότι «δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους» και ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η διαδρομή που θα ακολουθήσει το παιδί, συμπεριλαμβανομένων των πολυσύχναστων δρόμων και του χρόνου που θα χρειαστεί για να φτάσει σύμφωνα με την thesun.ie.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε ότι ορισμένα σχολεία έχουν κανόνες που απαγορεύουν σε παιδιά κάτω των οκτώ ετών να επιστρέφουν μόνα τους στο σπίτι χωρίς γονέα ή μεγαλύτερο αδελφό, επομένως οι γονείς θα πρέπει να ελέγξουν τους σχετικούς κανονισμούς πριν προχωρήσουν σε ένα τέτοιο σχέδιο. Η Sayles προτείνει να γίνουν μερικές δοκιμαστικές διαδρομές και οι γονείς να περπατήσουν μαζί με το παιδί τη διαδρομή, ώστε εκείνο να γνωρίζει τι να περιμένει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το να αρχίσει ένα παιδί να πηγαίνει μόνο του στο σχολείο για πρώτη φορά μπορεί να είναι αρκετά τρομακτικό, ιδιαίτερα αν πρόκειται για ένα νέο σχολείο και δεν έχει κοντά του τη συνηθισμένη παρέα φίλων του», εξήγησε.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς πριν αφήσουν το παιδί μόνο

Οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να μην κάνουν τη μετάβαση απότομα. Ένα πρώτο βήμα είναι να πραγματοποιήσουν μαζί με το παιδί τη συγκεκριμένη διαδρομή αρκετές φορές. Μπορούν στη συνέχεια να κάνουν δοκιμαστικές διαδρομές, ώστε το παιδί να εξοικειωθεί με τον δρόμο, τις διαβάσεις και τα πιθανά σημεία κινδύνου. Μια ακόμη χρήσιμη πρακτική είναι να αρχίσει το παιδί να κάνει μικρές, ανεξάρτητες διαδρομές, όπως μέχρι ένα κοντινό κατάστημα ή το σπίτι ενός φίλου.

Την ίδια ώρα, το Child Accident Prevention Trust έχει εκδώσει οδηγίες προς τους γονείς σχετικά με το πώς μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά τους ασφαλή στους δρόμους. Μεταξύ άλλων, συστήνει να λένε στα παιδιά να βγάζουν τα ακουστικά τους όταν διασχίζουν τον δρόμο. Εκτός από το να ακούνε τα παιδιά το τι συμβαίνει στο δρόμο, οι γονείς θα πρέπει να τονίζουν στα παιδιά τη σημασία του να περιμένουν όταν δεν είναι σίγουρα ότι έχουν αρκετό χρόνο για να διασχίσουν με ασφάλεια τον δρόμο.

Θα πρέπει επίσης να εξετάσετε μαζί με το παιδί πώς θα αντιδρούσε σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως το να αισθανθεί πίεση από φίλους να κάνει κάτι επικίνδυνο.

Οδηγίες για την ασφαλή διαδρομή των μαθητών από και προς το σχολείο

Η NSPCC έχει μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές για τους γονείς σχετικά με το πώς μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά τους ασφαλή όταν πηγαίνουν και επιστρέφουν μόνα τους από το σχολείο.