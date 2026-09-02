Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπονται 250 ευρώ τον μήνα για τους νεοδιόριστους και 300 ευρώ τον μήνα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, ο Δήμος Αγκιστρίου υλοποιεί την παροχή μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία του νησιού.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγκιστρίου ενέκρινε τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του νησιού. Το επίδομα ανέρχεται σε 250 ευρώ τον μήνα για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ενώ για τους αναπληρωτές φτάνει τα 300 ευρώ τον μήνα. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στις 28 Ιουλίου 2026 και στόχος της είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους στέγασης, αλλά και στη δημιουργία κινήτρων ώστε οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν και να παραμένουν στο νησί.

Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς το επίδομα καταβάλλεται από την ανάληψη των καθηκόντων τους έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ενώ για τους αναπληρωτές για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη υπηρεσίας έως την ημερομηνία λήξης της σύμβασής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας στο Αγκίστρι και η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Αγκιστρίου σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι « Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση και παραμονή εκπαιδευτικών στο νησί μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην έγκαιρη και πληρέστερη στελέχωση του σχολείου μας. Για ένα μικρό νησί όπως το Αγκίστρι, η εκπαίδευση των μαθητών μας είναι ζήτημα ύψιστης σημασίας. Τα παιδιά που μεγαλώνουν και φοιτούν στο σχολείο του νησιού μας έχουν το ίδιο δικαίωμα με κάθε μαθητή της χώρας σε μια ολοκληρωμένη και ποιοτική εκπαίδευση, χωρίς ελλείψεις εκπαιδευτικών, χαμένες διδακτικές ώρες και συνεχείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η παρουσία και η παραμονή των εκπαιδευτικών στο Αγκίστρι δεν αφορά μόνο την εύρυθμη λειτουργία ενός σχολείου. Αφορά άμεσα το μέλλον των παιδιών μας και, κατ’ επέκταση, το μέλλον του ίδιου του νησιού μας. Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων θεωρούμε κάθε πρωτοβουλία που στηρίζει έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς και διασφαλίζει τη σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου μας εξαιρετικά σημαντική.»