Από τα 51.261 αρχικά κενά, σχεδόν 30.000 καλύφθηκαν, όμως περισσότερες από 21.000 θέσεις εξακολουθούν να χρειάζονται εκπαιδευτικό προσωπικό με τα σχολεία να ξεκινήσουν μαθήματα με εκατοντάδες «χαμένες» ώρες.

Με περισσότερες από 21.000 κενές θέσεις εκπαιδευτικών αναμένεται να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, παρά την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που αριθμεί 29.908 εκπαιδευτικούς. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την εικόνα των σχολείων λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων και αναδεικνύουν το μέγεθος των ελλείψεων που παραμένουν μετά την πρώτη διαδικασία κάλυψης των κενών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Πάνου Ντούλα Καθηγητή Αγγλικής - Κοινωνικών Επιστημών, 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών πριν από την πρώτη φάση είχαν καταγραφεί συνολικά 51.261 κενά σε όλες τις βαθμίδες. Από αυτά καλύφθηκαν 29.908 θέσεις, με αποτέλεσμα να παραμένουν ακάλυπτες 21.353 θέσεις, δηλαδή περίπου τέσσερα στα δέκα αρχικά κενά. Η εικόνα παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία. Η μεγαλύτερη απόλυτη εκκρεμότητα καταγράφεται στην Ειδική Αγωγή, όπου παρά τις προσλήψεις εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες κενές θέσεις. Όπως σχολιάζει στο Dnews ο κ. Ντούλας «Όταν ξεκινάνε τη χρονιά με 51.000 κενά (όπως και πέρσι δηλ...), προσλαμβάνουν μόνο 30.000 αναπληρωτές, τους απομένουν 21.000 (!!!) κενά στα σχολεία την ημέρα του αγιασμού και πανηγυρίζουν κι από πάνω, τι να σκεφτεί κανείς ακριβώς για αυτούς που μας κυβερνάνε;;;»

Η εικόνα ανά κατηγορία

Στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση, από τα 8.721 αρχικά κενά καλύφθηκαν 4.121 θέσεις. Το ποσοστό κάλυψης διαμορφώνεται στο 47%, ενώ παραμένουν 4.600 κενές θέσεις. Στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή, από τα 19.247 κενά καλύφθηκαν 11.502 θέσεις, με την κάλυψη να φτάνει περίπου στο 60%. Ωστόσο, μετά την πρώτη φάση παραμένουν 7.745 κενά, αριθμός που καθιστά την Ειδική Αγωγή την κατηγορία με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα.

Στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, καταγράφηκαν αρχικά 7.912 κενά και καλύφθηκαν 4.451 θέσεις. Το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 56%, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν 3.461 κενές θέσεις. Στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή, από τα 5.163 αρχικά κενά καλύφθηκαν 3.048 θέσεις, με ποσοστό κάλυψης 59%. Τα κενά που απομένουν ανέρχονται σε 2.115. Τέλος, στις κατηγορίες Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ/ΕΒΠ), από τα 10.218 αρχικά κενά καλύφθηκαν 6.786 θέσεις. Η κάλυψη φτάνει το 66%, ενώ παραμένουν 3.432 κενές θέσεις.

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Η αριθμητική πίσω από τις προσλήψεις

Οι 29.908 προσλήψεις αποτελούν μια σημαντική παρέμβαση για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων, ωστόσο ο συνολικός αριθμός των κενών που παραμένουν μετά την πρώτη φάση δείχνει ότι η στελέχωση δεν έχει ολοκληρωθεί. Από τα 51.261 αρχικά κενά, σχεδόν 30.000 καλύφθηκαν, όμως περισσότερες από 21.000 θέσεις εξακολουθούν να χρειάζονται εκπαιδευτικό προσωπικό. Το ποσοστό συνολικής κάλυψης της α φάσης προσλήψειων διαμορφώνεται περίπου στο 58%. Το ζητούμενο πλέον είναι πόσο γρήγορα θα καλυφθούν τα 21.353 κενά και σε ποιο βαθμό οι μαθητές θα μπορέσουν να έχουν από την πρώτη ημέρα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η πρώτη μέρα στις τάξεις θα δείξει ότι δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση των τάξεων παρά τους «πανηγυρισμούς» της ηγεσίας του υπουργείου.

Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση του αιρετού της Γ΄ Αθήνας και γενικού γραμματέα Συλλόγου Π.Ε Περιστερίου, Αντώνη Γάγα, που αναφορικά με τα κενά μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών τόνισε ότι «Μεγαλά κενά στη Γ Αθήνας μετά την πρόσληψη αναπληρωτών στα νηπιαγωγεία, παράλληλη στήριξη και στις ειδικοτητες.».

Πάνω από 200 κενά στην Ανατολική Αττική

Πάνω από 200 κενές θέσεις παραμένουν στην Α΄ Ανατολικής Αττικής σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κώστας Σωτηρίου». Οι ελλείψεις εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, όπου καταγγέλλεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις, παρά τα υφιστάμενα κενά. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η Παράλληλη Στήριξη. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, οι προσλήψεις στην Α΄ Ανατολικής Αττικής εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 30%, σε μια περίοδο κατά την οποία ήδη έχει περιοριστεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που διατίθενται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. Ιδιαίτερη αντιπαράθεση έχει προκαλέσει και η οδηγία που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προβλέπει την κάλυψη δύο ή ακόμη και τριών μαθητών ανά τμήμα από έναν εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης. Η πρακτική αυτή εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να διασφαλιστεί η εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών που τη χρειάζονται.

Καταγγελία ΣΑΤΕΑ: Νεοδιόριστοι Γενικής Αγωγής τοποθετήθηκαν σε κενά Παράλληλης Στήριξης

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται τα λειτουργικά κενά στην Παράλληλη Στήριξη θέτει ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ), καταγγέλλοντας την τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σε θέσεις που αφορούν την Παράλληλη Στήριξη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Λέσβου.

Σύμφωνα με τον ΣΑΤΕΑ, οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αφορούν εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στη Γενική Αγωγή και τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά Παράλληλης Στήριξης. Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει την πρακτική προβληματική και ζητά την άμεση επανεξέταση των αποφάσεων. Όπως αναφέρει, μετά από επικοινωνία με τον Διευθυντή της ΔΙΠΕ Α΄ Λέσβου, ενημερώθηκε ότι οι τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν ως αναγκαστικές, καθώς οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 κρίθηκαν πλεονάζον προσωπικό σε σχέση με τα οργανικά κενά Γενικής Αγωγής που υπήρχαν στη Διεύθυνση. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, αναμένεται να πραγματοποιηθεί επανατοποθέτηση εντός του μήνα.

Ο ΣΑΤΕΑ υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αντιμετωπίζει την ουσία του ζητήματος. Όπως επισημαίνει, η τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σε κενά Παράλληλης Στήριξης εγείρει ζητήματα τόσο ως προς τον σχεδιασμό των διορισμών όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι ανάγκες της Ειδικής Αγωγής.

«Δεν μπορεί η λανθασμένη διαχείριση των διορισμών να μετατρέπεται σε λύση»

Στην καταγγελία του, ο Σύλλογος κάνει λόγο για «σοβαρή αστοχία στον σχεδιασμό και στην κατανομή των διορισμών», υποστηρίζοντας ότι οι ανάγκες κάθε κλάδου θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Παράλληλη Στήριξη, για την οποία ο ΣΑΤΕΑ υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για μια γενική εκπαιδευτική ανάγκη που μπορεί να καλυφθεί ανεξάρτητα από την ειδικότητα και την εξειδίκευση του εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με τη θέση του Συλλόγου, η συγκεκριμένη μορφή εκπαιδευτικής υποστήριξης απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, καθώς αφορά μαθητές με εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο ΣΑΤΕΑ θέτει, παράλληλα, ζήτημα τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών και των πινάκων Ειδικής Αγωγής. Όπως υποστηρίζει, η κατοχή ενός πρόσθετου προσόντος ή μιας επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή δεν ταυτίζεται με την ένταξη στον αντίστοιχο πίνακα και τη διαδικασία υπηρεσιακής αξιοποίησης μέσω αυτού.

Ο Σύλλογος ζητά απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκαν οι ανάγκες και καθορίστηκε ο αριθμός των διορισμών ΠΕ70. Μεταξύ άλλων, ζητά να διευκρινιστεί Με ποια δεδομένα καθορίστηκε ο αριθμός των διορισμών ΠΕ70; Γιατί, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΙΠΕ Α΄ Λέσβου, προέκυψε πλεονάζον προσωπικό; Πόσες αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν και σε άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης; Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η σειρά κατάταξης και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών των πινάκων Ειδικής Αγωγής; Ο ΣΑΤΕΑ ζητά την άμεση επανεξέταση των συγκεκριμένων τοποθετήσεων, πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία κάλυψης των λειτουργικών κενών και διασφάλιση ότι οι θέσεις Παράλληλης Στήριξης θα καλύπτονται από εκπαιδευτικούς με την απαιτούμενη επιστημονική και παιδαγωγική εξειδίκευση.

Κενά στα σχολεία: Όταν οι αριθμοί δεν βγαίνουν, το πρόβλημα μεταφέρεται στις τάξεις

Όπως δείχνουν τα δεδομένα για ακόμη μια σχολική χρονιά τα μαθήματα θα εκκινήσουν χωρίς να υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Το ζήτημα δεν είναι απλώς λογιστικό. Κάθε κενό αντιστοιχεί σε μια πραγματική θέση μέσα σε μια σχολική τάξη. Είναι ώρες μαθημάτων που πρέπει να καλυφθούν, είναι εκπαιδευτικοί που καλούνται να καλύψουν περισσότερες ανάγκες και είναι μαθητές που περιμένουν την εκπαιδευτική υποστήριξη που δικαιούνται. Ιδιαίτερα στην Παράλληλη Στήριξη, το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. «Όταν οι ανάγκες δεν καλύπτονται εγκαίρως ή όταν επιχειρείται να αντιμετωπιστούν με πρόχειρες υπηρεσιακές λύσεις, το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα βρίσκεται στην τάξη. Είναι αν το σχολείο μπορεί να προσφέρει την υποστήριξη που απαιτεί κάθε μαθητής. Δεν αρκεί να ανακοινώνονται χιλιάδες προσλήψεις. Η πραγματική εικόνα αποτυπώνεται σε αυτό που μένει πίσω μετά τις προσλήψεις. Αν μετά την πρώτη φάση εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες κενά, τότε η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται στους αριθμούς των διορισμών. Χρειάζεται απάντηση για το πόσες ήταν οι πραγματικές ανάγκες, πόσες καλύφθηκαν και πόσες παραμένουν ακάλυπτες. Και όταν οι τάξεις ανοίγουν με κενά, το πρόβλημα δεν είναι στα χαρτιά. Είναι ήδη μέσα στο σχολείο» τονίζει δασκάλα Δημοτικού του Περιστερίου στο Dnews.