Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία χτυπά στις 11 Σεπτεμβρίου – Συνολικά 180 ημέρες μαθημάτων, όλο το χρονοδιάγραμμα με τις αργίες για όλους τους μαθητές.

Με περισσότερες ημέρες μαθημάτων, λιγότερα μεγάλα διαλείμματα μέσα στη χρονιά και τις καθιερωμένες αργίες να διαμορφώνουν το σχολικό ημερολόγιο, επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Το πρώτο κουδούνι αναμένεται να χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σχολικής περιόδου.

Η φετινή χρονιά θα είναι μεγαλύτερη σε επίπεδο ημερών διδασκαλίας, καθώς προβλέπονται συνολικά 180 ημέρες μαθημάτων, έναντι 167 πέρυσι. Η κατανομή τους, ωστόσο, δεν είναι ίδια σε όλους τους μήνες, καθώς οι εθνικές επέτειοι, οι σχολικές γιορτές, οι διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα αλλά και οι υπόλοιπες αργίες επηρεάζουν τον αριθμό των ημερών που οι μαθητές θα βρίσκονται στις αίθουσες.

Ο Μάρτιος ξεχωρίζει ως ο μήνας με τις περισσότερες ημέρες μαθημάτων, καθώς φτάνει τις 24, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται ο Ιούνιος, με μόλις 10 ημέρες, αφού η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται στα μέσα του μήνα.

Αναλυτικά, ο Σεπτέμβριος περιλαμβάνει 13 ημέρες μαθημάτων, ενώ Οκτώβριος και Νοέμβριος έχουν από 20. Τον Δεκέμβριο οι ημέρες περιορίζονται στις 17 λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων, ενώ τον Ιανουάριο οι μαθητές επιστρέφουν στις αίθουσες για 16 ημέρες μαθημάτων. Ο Φεβρουάριος έχει 20 ημέρες, ο Μάρτιος 24, ο Απρίλιος 17 και ο Μάιος 16.

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Οι αργίες της σχολικής χρονιάς και το μοναδικό τριήμερο

Η πρώτη σημαντική αργία της νέας σχολικής χρονιάς είναι η 28η Οκτωβρίου. Το 2026 η εθνική επέτειος πέφτει Τετάρτη, ενώ οι σχολικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Την ημέρα της επετείου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Τον Νοέμβριο ακολουθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν στις καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης και δεν θα πραγματοποιηθούν κανονικά μαθήματα.

Η ώρα για τα Χριστούγεννα 2026

Η μεγαλύτερη ανάπαυλα του πρώτου μέρους της σχολικής χρονιάς έρχεται με τις διακοπές των Χριστουγέννων. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Με την επιστροφή στα θρανία ξεκινά η δεύτερη περίοδος της σχολικής χρονιάς, η οποία περιλαμβάνει λιγότερες μεγάλες διακοπές και οδηγεί σταδιακά προς την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Το πρώτο τριήμερο του 2027 διαμορφώνεται τον Μάρτιο, καθώς η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 15 Μαρτίου. Την ίδια περίοδο ακολουθεί και η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, η οποία πέφτει Πέμπτη. Η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου, ενώ την Πέμπτη τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Πότε είναι οι διακοπές του Πάσχα

Το επόμενο μεγάλο διάλειμμα από τη σχολική καθημερινότητα είναι οι διακοπές του Πάσχα. Το Πάσχα του 2027 θα εορταστεί στις 2 Μαΐου, με τα σχολεία να κλείνουν από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στις αίθουσες τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Ιδιαίτερη ημερολογιακή συγκυρία παρουσιάζει και η Πρωτομαγιά του 2027, καθώς συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο. Ως υποχρεωτική αργία, προβλέπεται η μεταφορά της στην πρώτη εργάσιμη ημέρα. Μετά την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα, απομένει ουσιαστικά η τελευταία περίοδος μαθημάτων πριν από την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Ο Μάιος έχει 16 ημέρες μαθημάτων, ενώ ο Ιούνιος είναι ο μήνας με τη μικρότερη διάρκεια, καθώς τα μαθήματα ολοκληρώνονται μέσα στον μήνα.

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το τελευταίο κουδούνι αναμένεται να χτυπήσει την Τρίτη 15 Ιουνίου, ενώ στα Γυμνάσια οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 16 Ιουνίου.