Χειροπέδες σε έναν 15χρονο πέρασαν το βράδυ της Δευτέρας (31/08) στον Πύργο Ηλείας, έπειτα από καταγγελίες περαστικών για κακοποίηση σκύλου.
Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, το περιστατικό συνέβη στον προαύλιο χώρο της Αγίας Κυριακής, όταν ο ανήλικος φέρεται να βασάνισε το σκυλί, με τους φίλους του να βιντεοσκοπούν τις πράξεις του.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 15χρονος φέρεται να έβαζε μέσα σε κάδο σκουπιδιών και να τον χτυπάει τρομάζοντας το σκύλο. Στη συνέχεια, επανέλαβε το ίδιο πράγμα για αρκετές φορές.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 15χρονος τους είπε ότι ο σκύλος του ανήκει, πριν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα.
Ο 15χρονος αφέθηκε ελεύθερος την ίδια μέρα μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα, αφού πρώτα σχηματίσθηκε σε βάρος του δικογραφία.
Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού είναι υπό διερεύνηση.