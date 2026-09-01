Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο 15χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα.

Χειροπέδες σε έναν 15χρονο πέρασαν το βράδυ της Δευτέρας (31/08) στον Πύργο Ηλείας, έπειτα από καταγγελίες περαστικών για κακοποίηση σκύλου.

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, το περιστατικό συνέβη στον προαύλιο χώρο της Αγίας Κυριακής, όταν ο ανήλικος φέρεται να βασάνισε το σκυλί, με τους φίλους του να βιντεοσκοπούν τις πράξεις του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 15χρονος φέρεται να έβαζε μέσα σε κάδο σκουπιδιών και να τον χτυπάει τρομάζοντας το σκύλο. Στη συνέχεια, επανέλαβε το ίδιο πράγμα για αρκετές φορές.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 15χρονος τους είπε ότι ο σκύλος του ανήκει, πριν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα.

Ο 15χρονος αφέθηκε ελεύθερος την ίδια μέρα μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα, αφού πρώτα σχηματίσθηκε σε βάρος του δικογραφία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού είναι υπό διερεύνηση.