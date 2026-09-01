Η απόφαση για τους ρωσικούς συλλόγους αλλά και τη συμμετοχή των εθνικών ομάδων στις διοργανώσεις θα ληφθεί τον Δεκέμβριο.

Την απόφαση να άρει άμεσα τους περιορισμούς για Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές έλαβε σήμερα (01/09) η FIBA. Η άρση αφορά σε πρώτη φάση μεμονωμένους αθλητές, προπονητές, διαιτητές, κομισάριους και άλλους αξιωματούχους στο μπάσκετ και στο 3x3.

Σύμφωνα με τη FIBA, Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές μπορούν πλέον να συμμετέχουν στις διοργανώσεις της ομοσπονδίας, ενώ οι αξιωματούχοι μπορούν να ορίζονται κανονικά, με την απόφαση να έχει άμεση ισχύ.

Τον Δεκέμβριο η κρίσιμη απόφαση

Ωστόσο, η επιστροφή των ρωσικών και λευκορωσικών εθνικών ομάδων και συλλόγων στις διεθνείς διοργανώσεις δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Η FIBA ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τη ΔΟΕ και άλλους διεθνείς αθλητικούς φορείς, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των αθλητών, τη διοργάνωση των αγώνων και το πρόγραμμα αντιντόπινγκ.

Οι τελικές αποφάσεις για την πιθανή επανένταξη των εθνικών ομάδων και των συλλόγων αναμένεται να ληφθούν στη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου της FIBA τον Δεκέμβριο του 2026.

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Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση της ΔΟΕ να άρει την αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής τον Μάιο και να παύσει να εφαρμόζει τις προηγούμενες συστάσεις για περιορισμούς στη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών.

Παράλληλα, η ΔΟΕ έχει διευκρινίσει ότι η απόφαση αυτή δεν αλλάζει τη θέση της για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να καταδικάζει τη ρωσική εισβολή.