Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει.

Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και το καινούριο trailer της νέας μεγάλης σειράς εποχής ξεδιπλώνει την ιστορία ενός γάμου εκδίκησης που θα μετατραπεί σε έναν έρωτα που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει.

Αρκαδία 1959

Ο Μάρκος Αρβανίτης εκτίει ποινή φυλάκισης για έναν φόνο που δεν διέπραξε. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, αλληλογραφεί με τη Λευκή, μια νεαρή γυναίκα που γίνεται το μοναδικό του φως μέσα στη φυλακή.

Όταν αποφυλακίζεται, τη συναντά για πρώτη φορά και της κάνει αμέσως πρόταση γάμου, βέβαιος ότι έχει βρει τη γυναίκα της ζωής του.

Η Λευκή, όμως, δεν μπήκε τυχαία στη ζωή του. Είναι η αδελφή του Ηλία, του άντρα που σκοτώθηκε, και για χρόνια περιμένει την ευκαιρία να εκδικηθεί τον άνθρωπο που θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατό του.

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Εκείνο που αγνοεί είναι η αλήθεια: ο πραγματικός δολοφόνος του Ηλία ήταν ο μικρός αδελφός του Μάρκου, ο Θωμάς, και ο Μάρκος πήρε πάνω του την ενοχή για να τον προστατεύσει.

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Καθώς ο έρωτας και η εκδίκηση συγκρούονται, η Λευκή βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στην αποστολή της και στα συναισθήματά της.

Όταν η αλήθεια αποκαλυφθεί, οι ζωές και των δύο οικογενειών θα κλονιστούν ανεπανόρθωτα. Ποιος θα αντέξει το τίμημα, όταν το ψέμα καταρρεύσει και η αγάπη βρεθεί αντιμέτωπη με το παρελθόν;