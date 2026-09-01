«Πάνοπλος» αναμένεται να παρουσιαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Νίκο Παππά.

Ανοιχτή πρόκληση προς οποιοδήποτε μέλος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με τον δημοσιονομικό χώρο και την πρόωρη αποπληρωμή του διακρατικού χρέους απηύθυνε ο Νίκος Παππάς, Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, μιλώντας στην ΕΡΤnews και στις δημοσιογράφους Γεωργία Σαδανά και Γεωργία Σκιτζή.

«Λέω ευθαρσώς ότι για τον δημοσιονομικό χώρο λένε ψέματα. Λέω ευθαρσώς ότι κακώς πλήρωσαν πιο νωρίς ρυθμισμένο διακρατικό χρέος. Και προκαλώ ανοιχτά οποιοδήποτε μέλος του οικονομικού επιτελείου θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα να έρθει εδώ [...] να αντιπαρατεθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Παππάς τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ «πάνοπλος και από την άποψη των στελεχών και από την άποψη του προγράμματος», με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις.

Αναφέρθηκε στις ψηφισμένες θέσεις για τη μείωση των έμμεσων φόρων, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και υπάρχουν και σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες», καθώς και στην επαναφορά της ΔΕΗ στο Δημόσιο, ώστε να εξασφαλίζει «προσιτό ρεύμα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους υπογράμμισε, επίσης: «Χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχε συζήτηση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους».

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«Οι ψηφισμένες μας θέσεις είναι αυτές που αποκτούν νέα επικαιρότητα», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί το πρόγραμμά του «να ενισχυθεί, να υπερψηφιστεί και να εφαρμοστεί».

Δείτε τη συνέντευξη του Νίκου Παππά

{https://www.youtube.com/watch?v=k_GjCay7ACc}