«Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις από ολιγάρχες», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών στα ολιγοπώλια θα προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκηςστη ΔΕΘ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο OPEN.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην πρόταση του κόμματος του για το ιδιωτικό χρέος, για τα «γενέθλια» της 3ης Σεπτέμβρη, τον Αλέξη Τσίπρα, την υποψηφιότητα Ακρίτα για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, το Ταμείο Ανάκαμψης, την ακρίβεια, την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τα ελληνοτουρκικά.

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/1546044766664080/}

Αναλυτικά:

Ιδιωτικό χρέος

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«Είχα μιλήσει για προαίρεση πριν δέκα χρόνια και η ΝΔ είχε συμφωνήσει. Η ΝΔ τότε ήταν αντιπολίτευση και έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα αυτό. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας είναι σε ομηρία. Δεν μιλάμε για τους κακοπληρωτές. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πληρώσει ένα μεγάλο κομμάτι του δανείου του. Όχι στην τιμή που το έχει πάρει το fund, σε υψηλότερο κόστος. Έχουμε δάνεια που έχουν πουληθεί 2 και 3 φορές. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που δεν ασχολήθηκαν ποτέ. Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν με τους δανειολήπτες και όταν ήταν κυβέρνηση. Τα πιο δύσκολα χρόνια, ως κυβέρνηση, έφερε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Κανόνες διαφάνειας στα funds. Μπορεί να υπάρξει προαίρεση, άλλος εξωδικαστικός συμβιβασμός, πρέπει να βελτιώσουμε τη θέση του εγγυητή. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα να υπάρχει δομή. Η ΝΔ όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπώλια, για λόγους ιδεοληπτικούς και εξυπηρέτησης των συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Και για τους ελευθέρους επαγγελματίες έχουμε προτάσεις».

3η Σεπτέμβρη

«Ιδρύθηκε το πιο ιστορικό κόμμα στις 3 Σεπτέμβρη του 1974. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που οι πολίτες να θυμούνται την ημερομηνία γέννησής του. Γιατί από την Κρήτη; Γιατί τίμησε την παράταξή μας ξανά. Τιμούμε την Περιφέρεια της Κρήτης. Το μήνυμα είναι ξεκίνημα νίκης. Πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Θα προτείνω έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών στα ολιγοπώλια. Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις από ολιγάρχες».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι με τον ελληνικό λαό»

«Ο κ. Τσίπρας πήρε την απόφαση να μπει στο πολιτικό προσκήνιο. Δικαίωμά του. Έχει κριθεί ως πρωθυπουργός. Στον λαό λέω «απλά θυμηθείτε». Έχουν εξαρτήσεις Μητσοτάκης και Τσίπρας. Το ΠΑΣΟΚ είναι με τον ελληνικό λαό. Τη μείωση στο ΦΠΑ δεν το έλεγε η ΝΔ; Αλλαγή στο άρθρο 86 το έλεγε; Λαϊκιστής είναι αυτός που λέει άλλα λέει και άλλα κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης βλάπτει τη Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο».

Υποψηφιότητα Ακρίτα

«Ποιος καταπατά το Σύνταγμα. Όταν ο κ. Μητσοτάκης ψήφισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, συμφωνούσε με τον ΣΥΡΙΖΑ; Όταν ψήφισε τον κ. Βιλιάρδο, άνοιξαν παράρτημα πώλησης επιστολών του Ιησού; Η επίσημη θέση είναι ότι σεβόμαστε τις επιλογές των κομμάτων. Δεν κρίνω το πρόσωπο της κ. Ακρίτα. Γιατί όλη αυτή η φασαρία; Για άλλον λόγο το κάνουν. Αν δεν εκλεγεί η κ. Ακρίτα, χάνεται η θέση. Τι σημαίνει αυτό; Αλλοίωση των συσχετισμών στη διάσκεψη των προέδρων. Μπορεί να κάνει παιχνίδια με τις Ανεξάρτητες Αρχές».

Ταμείο Ανάκαμψης

«Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Σημαντικά έργα έχουν απενταχθεί και έχει γίνει πάρτι αδιαφάνειας. Παντού αυτό γίνεται. Δείτε τι έγινε με τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης». Η διαδικασία δεν ήταν παράτυπη. Πλήρωσε ο ελληνικός λαός 6 φορές παραπάνω. Αν ήμουν πρωθυπουργός θα έλεγα «στοπ». Γιατί δεν το έκανε, γιατί αξιοποιούν τις διαδικασίες».

Ακρίβεια

«Έχουμε 40% πληθωρισμό στα τρόφιμα και μας λένε ότι υπάρχει ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι 23% πάνω από την ευρωζώνη. Θα κάνουμε ελέγχους σε όλους τους κρίκους εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα κάνουμε έναν μηχανισμό που θα βλέπει τις τιμές στα υπόλοιπα κράτη. Ο μηχανισμός θα λέει ότι αν δεν σέβεστε τον καταναλωτή, το κράτος θα παίρνει τα υπόλοιπα κέρδη. Ενδύματα, αεροπορικά εισιτήρια, φυσικό αέριο, ενοίκια, βούτυρο. Όλα ακριβότερα».

«Ασπίδα του Αχιλλέα»

«Έχουμε μια καθαρή θέση. Εμείς φτιάξουμε τις σχέσεις μας με τον αραβικό κόσμο και με το Ισραήλ με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ότι ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, το στηρίζουμε. Όσο αφορά το Ισράηλ, άλλο η στρατηγική σχέση και άλλο η ανοχή στον Νετανιάχου. Βαρύνεται με ανθρωποσφαγή στη Γάζα».

Για Γεραπετρίτη και τα όσα είπε για την Τουρκία

«Μας έλεγε ότι έχουμε «ήρεμα νερά». Γίνεται με «Γαλάζια Πατρίδα», με παράνομες ενέργειες; Απέναντι στην Τουρκία, ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Δεν μπορεί η Τουρκία να είναι ένας παράγοντας αστάθειας και να μην το βλέπουμε. Πρέπει να έχουμε μια συνεπή στάση. Η Τουρκία σε τι έχει αλλάξει; Πέτυχε αυτά που ήθελε στη Συρία τα πέτυχε. Στο Κυπριακό άλλαξε κάτι; Αυτά που λέει για το Αιγαίο; Πρέπει να υπάρχει οριζόντιος σεβασμός».