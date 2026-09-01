Ερευνητική ομάδα ανέπτυξε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να εντοπίζει «εν ριπή οφθαλμού» ενδείξεις καρδιακής ανεπάρκειας και βαλβιδοπάθειας - δύο από τις συχνότερες μορφές καρδιοπάθειας - από τα αποτελέσματα ενός ΗΚΓ.

Γιατροί ανέπτυξαν ένα «υπεράνθρωπο» εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να εντοπίζει καρδιακές παθήσεις σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει εκπαιδευτεί με δεδομένα από εκατομμύρια ασθενείς και λειτουργεί αντλώντας από ένα απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορεί να διακρίνει το ανθρώπινο μάτι.

Το παραδοσιακό ΗΚΓ, το οποίο καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, συμπεριλαμβανομένων της συχνότητας και του ρυθμού της, αποτελεί εδώ και έναν αιώνα βασικό ιατρικό εργαλείο για τη διάγνωση εμφραγμάτων και διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.

Ωστόσο, δεν μπορεί να εντοπίσει καρδιακές παθήσεις και απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις (υπερηχοκαρδιογράφημα) για τις οποίες ασθενείς μπορεί να είναι για μήνες στην αναμονή.

Ερευνητική ομάδα ανέπτυξε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να εντοπίζει «εν ριπή οφθαλμού» ενδείξεις καρδιακής ανεπάρκειας και βαλβιδοπάθειας - δύο από τις συχνότερες μορφές καρδιοπάθειας - από τα αποτελέσματα ενός ΗΚΓ.

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Το εργαλείο, που θα μπορούσε να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση των καρδιακών παθήσεων, παρουσιάστηκε σε χιλιάδες συνέδρους στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Μόναχο, το μεγαλύτερο συνέδριο καρδιολογίας στον κόσμο.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη στις περιπτώσεις της καρδιακής ανεπάρκειας και της βαλβιδοπάθειας, καθώς εντοπίζονται ταχύτερα οι ασθενείς που χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή, προτού η κατάστασή τους επιδεινωθεί επικίνδυνα.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής

Σε δοκιμή στην οποία συμμετείχαν 67.000 ασθενείς στις ΗΠΑ, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε να εντοπίσει έως και το 81% των ασθενών που έπασχαν από καρδιακή ανεπάρκεια και έως και το 90% εκείνων με βαλβιδοπάθεια.

Η δρ Sonya Babu-Narayan, σύμβουλος καρδιολόγος και κλινική διευθύντρια του British Heart Foundation (BHF), το οποίο χρηματοδότησε τη μελέτη, δήλωσε: «Η τεχνολογία, όπως το AI ECG που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα και έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει έγκαιρα ασθενείς υψηλού κινδύνου, δεν θα ανιχνεύει όλους όσοι πάσχουν από καρδιακή νόσο. Θα μπορούσε όμως να βοηθήσει ώστε οι ασθενείς που είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν καρδιακή ανωμαλία να παραπέμπονται κατά προτεραιότητα για περαιτέρω εξετάσεις. Όταν πρόκειται για την καρδιά, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία σώζουν και βελτιώνουν ζωές».

Η τεχνολογία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνη της για να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει με βεβαιότητα την καρδιακή ανεπάρκεια ή τη βαλβιδοπάθεια. Μπορεί όμως να παράσχει ισχυρή ένδειξη ότι κάποιος ενδέχεται να πάσχει από αυτές τις νόσους.

Ένας ασθενής που κρίνεται ως υψηλού κινδύνου για μία από τις δύο παθήσεις θα μπορούσε να παραπέμπεται άμεσα για υπερηχοκαρδιογράφημα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει μήνες στις λίστες αναμονής. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη διάγνωση και, κατά συνέπεια, σε έγκαιρη έναρξη της θεραπείας.

Με πληροφορίες από Guardian