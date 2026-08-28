Το Εθνικό Απολυτήριο βρίσκεται πλέον στο πυρήνα της συζήτησης για το μέλλον του Λυκείου με το ΥΠΑΙΘΑ να διοργανώνει εκδήλωση για τις προωθούμενες αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης.

Παραμονές της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς θα είναι το σχολείο τα επόμενα χρόνια. Στο επίκεντρο μπαίνουν το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τις εξετάσεις και τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αφορά συνολικά το περιεχόμενο του σχολείου, τις δεξιότητες που θα χρειάζονται οι μαθητές, τον ρόλο του εκπαιδευτικού, τις νέες τεχνολογίες, την επαγγελματική εκπαίδευση και, κυρίως, το κατά πόσο το σχολείο μπορεί να προετοιμάσει τους νέους για έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα. Με αυτό το σκεπτικό πραγματοποιείται την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών η εκδήλωση «Από τον μαθητή του σήμερα στον πολίτη του αύριο», σηματοδοτώντας την επόμενη φάση του Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο.

Το Εθνικό Απολυτήριο ως αφετηρία για μια μεγαλύτερη αλλαγή

Το Εθνικό Απολυτήριο βρίσκεται πλέον στο πυρήνα της συζήτησης για το μέλλον του Λυκείου. Η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τα όσα έχει κατά καιρούς δηλώσει η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη δεν περιορίζεται σε μια αλλαγή του εξεταστικού μοντέλου. Το ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί ένα Λύκειο που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη συνολική μαθησιακή πορεία του μαθητή και όχι αποκλειστικά στην τελική επίδοση μιας εξεταστικής διαδικασίας με έμφαση στην εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Η συζήτηση αφορά το τι μαθαίνει ο μαθητής, πώς αξιολογείται, ποιες δεξιότητες αποκτά και κατά πόσο το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα προς την ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική ζωή και την κοινωνία. Σε αυτή τη λογική, το Εθνικό Απολυτήριο επιχειρείται να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για ένα διαφορετικό μοντέλο Λυκείου, μέσα από έναν διάλογο που, όπως τονίζεται, δεν ξεκινά με έτοιμες και προαποφασισμένες λύσεις.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στην τάξη

Ένας από τους παράγοντες που αλλάζουν ήδη την εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η είσοδος εργαλείων AI στην καθημερινότητα των μαθητών δημιουργεί νέα δεδομένα για το σχολείο. Από τον τρόπο αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών μέχρι τη συγγραφή εργασιών, τη δημιουργία περιεχομένου και την εξατομικευμένη μάθηση, η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι έρχονται σε επαφή με τη γνώση. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα χρησιμοποιείται με υπεύθυνο, δημιουργικό και παιδαγωγικά ουσιαστικό τρόπο. Στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ο μαθητής καλείται να μάθει όχι μόνο να χρησιμοποιεί την τεχνολογία, αλλά και να αξιολογεί τις πληροφορίες που λαμβάνει, να αναγνωρίζει τα όρια και τους κινδύνους της AI και να αναπτύσσει κριτική σκέψη.

Από τη γνώση στις δεξιότητες

Η συζήτηση για το σχολείο του μέλλοντος δεν μπορεί να περιοριστεί στα βιβλία και στην ύλη. Η εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί αφετηρία για να ανοίξει τη συζήτηση για ένα σχολείο που θα καλλιεργεί, πέρα από τις βασικές γνώσεις, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επίλυση προβλημάτων και την ικανότητα προσαρμογής. Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της συζήτησης αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η λογική ότι η επιτυχία ενός μαθητή περνά αποκλειστικά από το πανεπιστήμιο επιχειρείται να δώσει τη θέση της σε ένα περισσότερο σύνθετο μοντέλο, όπου οι νέοι θα μπορούν να επιλέγουν διαφορετικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές.

Ένα σχολείο που δεν αφήνει κανέναν πίσω

Στον σχεδιασμό για το σχολείο του αύριο υπάρχει και μια δεύτερη κρίσιμη παράμετρος οι ίσες ευκαιρίες. Η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν μπορεί να εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας, το κοινωνικό ή οικονομικό περιβάλλον της οικογένειας ή τις δυνατότητες που έχει κάθε σχολική μονάδα. Η συζήτηση για τη συμπερίληψη, τον ρόλο των εκπαιδευτικών και τη στήριξη κάθε μαθητή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του νέου εκπαιδευτικού μοντέλου. Το σχολείο του μέλλοντος δεν θα κριθεί μόνο από το πόσο σύγχρονες είναι οι υποδομές του ή από το πόσα ψηφιακά εργαλεία διαθέτει. Θα κριθεί και από το αν μπορεί να δώσει σε κάθε παιδί την ευκαιρία να αναπτύξει τις δυνατότητές του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση θα έχουν προσωπικότητες από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. Ο Andreas Schleicher, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ, συμμετέχει στη συζήτηση για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει και τη σημασία ενός νέου Εθνικού Απολυτηρίου. Ο Bill Maxwell, Lead Expert της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Director of Education της Σκωτίας, θα μιλήσει με θέμα «Evidence, Dialogue and Trust: Building Sustainable Education Reform», αναδεικνύοντας τη σημασία της τεκμηρίωσης, του διαλόγου και της εμπιστοσύνης για την επιτυχία μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Στη συζήτηση συμμετέχει επίσης η Pia Ahrenkilde Hansen, Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ ο Olli-Pekka Heinonen, Γενικός Διευθυντής του International Baccalaureate και πρώην Υπουργός Παιδείας της Φινλανδίας, θα καταθέσει τη δική του εμπειρία για την προετοιμασία των μαθητών για τη ζωή και την εργασία.

Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου, το Εθνικό Απολυτήριο, η αξιολόγηση, τα Προγράμματα Σπουδών, η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι δεξιότητες, η επαγγελματική εκπαίδευση και η συμπερίληψη δεν αποτελούν ξεχωριστά κομμάτια. Συνδέονται μεταξύ τους και συνθέτουν την εικόνα ενός εκπαιδευτικού συστήματος που καλείται να προσαρμοστεί στις ανάγκες της νέας εποχής. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει τον διάλογο για το Νέο Λύκειο ως μια διαδικασία που αφορά συνολικά το μέλλον των μαθητών και όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο θα παίρνουν το απολυτήριό τους.

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