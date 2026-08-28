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Το μετρό ανακοίνωσε πως θα υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της φωτιάς που ξέσπασε κοντά στο Wembley.

Μία τεράστια φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στη βιομηχανική περιοχή κοντά στο στάδιο του Wembley.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική του Λονδίνου στο σημείο επιχειρούν 20 οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες.

Οιο αρχές έχουν δώσει εντολή στους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους αν είναι εφικτό, λόγω του πυκνού μαύρου καπνού στην περιοχή. Επίσης έχει δοθεί εντολή στο κοινό να μην πλησιάζουν την περιοχή.

Το μετρό ανακοίνωσε πως θα υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Η αιτία της φωτιάς παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική του Λονδίνου στην υπηρεσία έγιναν πάνω από 70 κλήσεις που ανέφεραν ότι είδαν φωτιά στις 11:34 πμ (τοπική ώρα).

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Πληρώματα από τις υπηρεσίες του Wembley, του Park Royal, του Willensden και των γύρω περιοχών έχουν σπεύσει για την κατάσβεση.

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