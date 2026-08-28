Το μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται σε σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Γόρτυνας.

Φωτιά έχουμε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Περδικοκορυφή, στον Δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 30 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού, συμβάλλοντας στην προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2093290730647171425}

Σύμφωνα με το cretalive.gr το πύρινο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή του Πρινιά, στον Δήμο Γόρτυνας, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.



