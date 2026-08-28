Ένας προορισμός όπου η παράδοση, ο πολιτισμός, η φιλοξενία και η φυσική ομορφιά συναντιούνται.

Υπάρχουν προορισμοί στην Ελλάδα που τους επισκέπτεστε για τις παραλίες και τις διακοπές του καλοκαιριού, υπάρχουν όμως, και νησιά που ενδείκνυνται για διακοπές όλο το χρόνο.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει και η Κρήτη ένα νησί που μοιάζει να τα έχει όλα, και τον Σεπτέμβριο τα προσφέρει στην πιο ήρεμη, ίσως, εκδοχή τους.

Οι διακοπές στην Κρήτη δεν σταματούν ποτέ και ο ένατος μήνας του έτους θεωρείται η ιδανική εποχή για να ανακαλύψετε άγνωστες πλευρές της, όμορφες διαδρομές, εντυπωσιακά τοπία και, φυσικά, την Κρητική φιλοξενία.

Η αυξημένη τουριστική περίοδος υποχωρεί, οι παραλίες αποκτούν περισσότερο χώρο, οι θερμοκρασίες γίνονται πιο φιλικές, χωρίς τις υπερβολικές ζέστες και τα χωριά του νησιού επιστρέφουν στους αυθεντικούς τους ρυθμούς.

Διακοπές τον Σεπτέμβριο στην Κρήτη

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, και ως εκ τούτου φιλοξενεί διαφορετικούς τύπους διακοπών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από την απόλυτη χαλάρωση σε μια παραλία μέχρι ένα road trip στάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, φαράγγια, παραδοσιακούς οικισμούς και οινοποιεία, οι δραστηριότητες μπορούν να καλύψουν κάθε γούστο.

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Οι τέσσερις νομοί της Κρήτης

Η Κρήτη χωρίζεται σε τέσσερις νομούς, καθένας από τους οποίους έχει τον δικό του χαρακτήρα, διαφορετικά τοπία και ξεχωριστές εμπειρίες για τον επισκέπτη. Από τα Χανιά και το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και το Λασίθι, το νησί προσφέρει πολλές διαφορετικές αφορμές για εξερεύνηση.

Χανιά:

Ο νομός Χανίων συνδυάζει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και χαρακτηριστικά τοπία της Κρήτης, από τις διάσημες παραλίες στα Λευκά Όρη και τα παραδοσιακά χωριά.

Η παλιά πόλη θεωρείται σημείο αναφοράς τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες, με τη νυχτερινή ζωή να προσφέρει επιλογές για κάθε επισκέπτη.

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Unsplash/ Eleni Afiontzi

Ρέθυμνο:

Το Ρέθυμνο ξεχωρίζει για την όμορφη παλιά πόλη, τα γραφικά χωριά και τις παραλίες που απλώνονται κατά μήκος της βόρειας και νότιας ακτής.

Είναι ένας προορισμός που προσφέρεται για πιο ήρεμες διακοπές, αλλά και για εξερεύνηση της κρητικής παράδοσης και φύσης.

Ηράκλειο:

Θεωρείται, ίσως, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και πολιτιστικά σημεία του νησιού. Με επίκεντρο την πόλη του Ηρακλείου και τον εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, η περιοχή συνδυάζει την πλούσια ιστορία με όμορφες παραλίες, γραφικά χωριά, καταπράσινα τοπία και γαστρονομικές εμπειρίες.

Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν ένα μέρος από την αυθεντική κρητική παράδοση και να περιηγηθεί σε ιστορικά μνημεία.

Unsplash/ Egor Myznik

Λασίθι:

Στο ανατολικότερο τμήμα της Κρήτης, το Λασίθι προσφέρει έναν πιο ήρεμο και αυθεντικό ρυθμό. Από τον Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα μέχρι τη Σητεία, το φοινικόδασος και τις πιο απομονωμένες παραλίες, είναι μια περιοχή που αξίζει να ανακαλύψετε χωρίς βιασύνη.

Οι παραλίες και τα χωριά του νησιού τον Σεπτέμβριο

Ο Σεπτέμβριος είναι ίσως ένας από τους καλύτερους μήνες για να απολαύσετε τις παραλίες της Κρήτης, καθώς η θάλασσα παραμένει ζεστή και οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού υποχωρούν.

Unsplash/ Tobias Reich

Ο μαζικός τουρισμός αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί με αποτέλεσμα οι λουόμενοι του Σεπτεμβρίου να μπορούν να απολαύσουν με μεγαλύτερη ευκολία και άνεση τις ομορφιές του τόπου και τα κρυστάλλινα νερά.

Μια στάση σε ένα παραδοσιακό καφενείο, και ένα τραπέζι με τοπικά προϊόντα είναι ό,τι χρειάζεστε για να γνωρίσετε μια διαφορετική πλευρά του νησιού, ίσως την πιο αυθεντική.