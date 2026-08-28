Ανάκληση του Milbona High Protein Pudding που πωλείται από τα σούπερ μάρκετ LIDL – Ποιες χώρες αφορά και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Συναγερμός ανάκλησης έχει σημάνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μετά τον εντοπισμό του βακτηρίου Bacillus cereus σε πρωτεϊνικό pudding σοκολάτας που διακινείται μέσω των καταστημάτων Lidl. Η υπόθεση έχει καταγραφεί στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων ως σοβαρή ειδοποίηση, ενώ έχουν ήδη ληφθεί μέτρα ανάκλησης και απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά.

Πρόκειται για το Milbona High Protein Pudding Chocolate Flavour, σε συσκευασία 200 γραμμαρίων, προϊόν ιδιωτικής ετικέτας που διατίθεται μέσω της Lidl. Η αρχική κοινοποίηση έγινε από τη Γερμανία στις 20 Αυγούστου 2026, με την υπόθεση να αφορά προϊόν γερμανικής προέλευσης. Στη συνέχεια, οι σχετικές προειδοποιήσεις επεκτάθηκαν σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όπου το προϊόν είχε διανεμηθεί.

Πώς εντοπίστηκε το πρόβλημα

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία καταναλωτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής κοινοποίησης, κατά την κατανάλωση του προϊόντος διαπιστώθηκε ασυνήθιστη γεύση, ενώ στην επιφάνεια του pudding είχε συγκεντρωθεί υγρό. Ακολούθησε μικροβιολογικός έλεγχος, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερα υψηλή ένδειξη για Bacillus cereus, σε επίπεδο 3,1 × 10⁷ CFU ανά γραμμάριο τροφίμου, δηλαδή περίπου 31 εκατομμύρια μονάδες σχηματισμού αποικιών ανά γραμμάριο. Μέχρι την τελευταία ενημέρωση της σχετικής κοινοποίησης είχε καταγραφεί ένα επηρεαζόμενο άτομο.

Ποιες χώρες αφορά η ανάκληση

Το προϊόν δεν περιορίστηκε στη γερμανική αγορά. Η ευρωπαϊκή ειδοποίηση καταγράφει διανομή σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Ελβετία. Σε αρκετές από αυτές έχουν ήδη ενεργοποιηθεί διαδικασίες ανάκλησης από τους καταναλωτές, ενώ σε άλλες έχουν εκδοθεί δημόσιες προειδοποιήσεις ή έχουν δοθεί οδηγίες για απόσυρση του προϊόντος από την αγορά. Στο Λουξεμβούργο, για παράδειγμα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το συγκεκριμένο pudding είχε πωληθεί μέσω Lidl από τις 31 Ιουλίου έως τις 19 Αυγούστου 2026. Η ανάκληση αφορούσε το προϊόν των 200 γραμμαρίων με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Τι είναι το Bacillus cereus

Ο Bacillus cereus είναι ένα βακτήριο που μπορεί να βρεθεί στο περιβάλλον και, μέσω σπόρων, να περάσει στα τρόφιμα. Σύμφωνα με το γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων (BfR), οι σπόροι του βακτηρίου παρουσιάζουν σημαντική αντοχή και μπορούν να επιβιώσουν σε ορισμένες διαδικασίες θερμικής επεξεργασίας. Υπό κατάλληλες συνθήκες, ιδιαίτερα όταν δεν τηρούνται σωστά οι συνθήκες αποθήκευσης και θερμοκρασίας, μπορούν να βλαστήσουν και να πολλαπλασιαστούν.

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Η κατανάλωση τροφίμων που έχουν επιβαρυνθεί με Bacillus cereus ή τις τοξίνες που μπορεί να παράγει μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερική νόσο. Ανάλογα με τον μηχανισμό, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κυρίως ναυτία, εμετό, κοιλιακές ενοχλήσεις και διάρροια. Το βακτήριο είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει δύο βασικά σύνδρομα τροφικής δηλητηρίασης. Ένα που συνδέεται περισσότερο με εμετούς και ένα που εκδηλώνεται κυρίως με διάρροια. Η σοβαρότητα εξαρτάται από την ποσότητα, το είδος της τοξίνης και την κατάσταση της υγείας του καταναλωτή.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά την ονομασία, το βάρος και κυρίως την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, καθώς η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα προϊόντα και παρτίδες και δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα Milbona ή όλα τα protein puddings της Lidl είναι προβληματικά. Εφόσον το προϊόν ταυτίζεται με εκείνο που περιλαμβάνεται στην ανάκληση, η σύσταση είναι σαφής. Να μην καταναλωθεί και να επιστραφεί στο κατάστημα σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας ή των αρμόδιων αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην περίπτωση που η συσκευασία παρουσιάζει αλλοιωμένη εμφάνιση, ασυνήθιστη οσμή ή γεύση ή συγκέντρωση υγρού, αν και η απουσία τέτοιων ενδείξεων δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση ότι ένα προϊόν είναι ασφαλές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάκληση αφορά το επίμαχον προιόν και συγκεκριμένες παρτίδες και όχι συλλήβδην όλα τα προϊόντα της Lidl ή όλα τα προϊόντα Milbona.

Παρτίδα αυτού του γλυκού ψυγείου από τα LIDL ανακλήθηκε και στην Ελλάδα από τον ΕΦΕΤ

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουνίου ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση επίμαχης παρτίδας και στη χώρα μας. Ειδικότερα στην σχετική ενημέρωση αναφερόταν ότι «Ο ΕΦΕΤκαλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν «Eπιδόρπιο γάλακτος πουτίγκας με γεύση σοκολάτας» με την εμπορική ονομασία «HIGH PROTEIN Pudding-CHOCOLATE FLAVOUR», εμπορικό σήμα «MILBONA», σε περιέκτη 200g, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17.07.2026, αρ. παρτίδας 152, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Fude+Serrahm Milchprodukte, GmbH& Co KG, Englische Planke 2, D-20459 Hamburg, Γερμανία και διανέμεται από την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ "LIDL" στα υποκαταστήματά να μην το καταναλώσουν». Η ανάκληση αποφασίστηκε καθώς, ο ΕΦΕΤ ( Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας) κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών καταναλωτών και μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, επιβεβαίωσε την αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων του τροφίμου (χρώμα, υφή, οσμή). Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση της παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος και εποπτεύει τη διαδικασία ανάκλησης ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.