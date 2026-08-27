Champions League: LIVE η κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase

Τους αντιπάλους της στο Champions League μαθαίνει η ΑΕΚ.

Ραντεβού με τα «αστέρια» έχει η ΑΕΚ, καθώς αυτήν την ώρα πραγματοποιείται στο Grimaldi Forum του Μονακό η κλήρωση για τη League Phase του Champions League για την αγωνιστική σεζόν 2026/27.

Η Ένωση ξεπέρασε το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας και με το εμφατικό 4-0 στην Allwyn Arena πήρε το εισιτήριο μαζί με τις υπόλοιπες 35 ομάδες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα βρεθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

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