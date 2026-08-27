Champions League: LIVE η κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase

Ραντεβού με τα «αστέρια» έχει η ΑΕΚ, καθώς αυτήν την ώρα πραγματοποιείται στο Grimaldi Forum του Μονακό η κλήρωση για τη League Phase του Champions League για την αγωνιστική σεζόν 2026/27.
Η Ένωση ξεπέρασε το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας και με το εμφατικό 4-0 στην Allwyn Arena πήρε το εισιτήριο μαζί με τις υπόλοιπες 35 ομάδες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα βρεθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.
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Στο Μάντσεστερ θα ταξιδέψει η ΑΕΚ19:34:05
Τον δεύτερο αντίπαλό της από το 1ο γκρουπ δυναμικότητας έμαθε η ΑΕΚ, καθώς η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι.
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Η Ρεάλ Μαδρίτης στον δρόμο της ΑΕΚ19:32:48
Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει στην Allwyn Arena την Ρεάλ Μαδρίτης
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Πρώτη στην κλήρωση η Ρεάλ Μαδρίτης19:30:34
Η πρώτη ομάδα που θα μάθει τις αντιπάλους της είναι η πολυνίκης του θεσμού, Ρεάλ.
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Ομάδες από την ίδια ομοσπονδία δεν μπορούν να κληρωθούν μαζί19:28:11
Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι αναλύει τη League Phase. Κάθε ομάδα θα δώσει 4 ματς εντός έδρας και 4 ματς εκτός. Ομάδες από την ίδια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν μπορούν να κληρωθούν μαζί.
{https://x.com/ChampionsLeague/status/2092974676515373260}
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Για τις 36 ομάδες θα μιλήσει ο Τζόρτζιο Μαρκέτι19:26:28
Στο πάλκο μαζί με τον Βίγια και τον Ανρί ανέβηκε ο Τζόρτζιο Μαρκέτι. Ο αναπληρωτής Γραμματέας της UEFA αναφέρει τις 36 ομάδες, τόσο τα «μεγάλα ονόματα», όσο και για τις ομάδες που δικαιούνται να πιστεύον στο όνειρο, όπως η νορβηγική Βίκινγκ.
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Στο πάλκο ο Νταβίντ Βίγια19:20:25
47 εμφανίσεις, 14 γκολ και πρωταθλητής Ευρώπης με την Μπαρτσελόνα το 2011. Αυτά έχει καταφέρει ο Νταβίντ Βίγια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Ο Ισπανός επιθετικός θα παραστεί με τον Τιερί Ανρί κατά τη διάρκεια της κλήρωσης.
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Το βραβείο του Προέδρου της UEFA έλαβε ο Τιέρι Ανρί19:13:14
Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν βράβευσε τον θρύλο της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα.
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Στον Μαρκίνιος της Παρί το βραβείο «Respect»19:08:03
Το βραβείο του Respect Beyond the Game από την UEFA παρέλαβε ο αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρκίνιος.
Μετά την κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στην Άρσεναλ, ο Βραζιλιάνος αμυντικός έσπευσε να παρηγορήσει τους ηττημένους αντιπάλους του.
{https://x.com/UEFA/status/2093009025033965613}
Το βραβείο παρέλαβε ο ιδιοκτήτης της Παρί, Νασέρ Αλ Κελαϊφί καθώς ο Μαρκίνιος δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή.
{https://x.com/UEFA/status/2093007562270453969}
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Παρών στην κλήρωση ο θρύλος της Ισπανίας, Νταβίντ Βίγια19:04:47
{https://x.com/ChampionsLeague/status/2093003666965864928}
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Όλα έτοιμα για την μεγάλη κλήρωση19:02:50
Οι αντιπρόσωποι των ομάδων έχουν πάρει τις θέσεις τους στο Grimaldi Forum, με το τελετουργικό για την έναρξη της κλήρωσης να είναι σε εξέλιξη.
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4ο γκρουπ18:58:32
- ΛΑΣΚ Λίντσερ (Αυστρία)
- Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
- Στουτγκάρδη (Γερμανία)
- Κόμο (Ιταλία)
- Λανς (Γαλλία)
- Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
- Βίκινγκ (Νορβηγία)
- ΑΕΚ (Ελλάδα)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)
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3ο γκρουπ18:58:10
- Φέγενορντ (Ολλανδία)
- Λιλ (Γαλλία)
- Νάπολι (Ιταλία)
- Λειψία (Γερμανία)
- Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
- Γαλατασαράι (Τουρκία)
- Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
- Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
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2ο γκρουπ18:57:48
- Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
- Ρόμα (Ιταλία)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
- Άστον Βίλα (Αγγλία)
- Πόρτο (Πορτογαλία)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
- Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
- Μπέτις (Ισπανία)
- Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
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Τα γκρουπ δυναμικότητας18:56:53
1ο γκρουπ
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- Ίντερ (Ιταλία)
- Λίβερπουλ (Αγγλία)
- Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
- Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
- Άρσεναλ (Αγγλία)
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
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Πώς λειτουργεί το φορμάτ της League Phase18:56:14
Από τη σεζόν 2025/26 το παλιό μοντέλο του Champions League με τους 8 ομίλους και τις 4 ομάδες άλλαξε και τη θέση του πήρε η νεοσύστατη League Phase.
Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες. Κάθε ομάδα δίνει συνολικά 8 αγώνες απέναντι σε 8 διαφορετικούς αντιπάλους, με τέσσερα παιχνίδια στην έδρα της και τέσσερα εκτός. Οι αντίπαλοι προκύπτουν από κλήρωση, με τις ομάδες να είναι χωρισμένες σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.
Μετά την ολοκλήρωση των οκτώ αγωνιστικών, η θέση κάθε ομάδας στη βαθμολογία καθορίζει την ευρωπαϊκή της πορεία. Οι ομάδες που τερματίζουν στις θέσεις 1-8 προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16». Αντίθετα, όσες καταλάβουν τις θέσεις 9-24 οδηγούνται στα νοκ-άουτ πλέι οφ, όπου θα διεκδικήσουν τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια για τους «16».
Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 25η έως την 36η θέση αποκλείονται από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη συγκεκριμένη σεζόν. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα συνέχισης στο Europa League, όπως συνέβαινε στο παλαιότερο format.
Το νέο σύστημα δημιουργεί ένα πιο πυκνό και ανταγωνιστικό πρόγραμμα, καθώς οι ομάδες αντιμετωπίζουν περισσότερους και διαφορετικούς αντιπάλους, ενώ σημαντικές αναμετρήσεις μπορούν να προκύψουν ήδη από την πρώτη φάση της διοργάνωσης.
Τα νοκ-άουτ πλέι οφ είναι προγραμματισμένα για τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ η φάση των «16» θα ακολουθήσει τον Μάρτιο.