Στη League Phase του Champions League βρίσκεται η ΑΕΚ, μετά τη μεγάλη νίκη επί της Λέφσκι Σόφιας με 4-0 στην Allwyn Arena και σήμερα το απόγευμα θα μάθει τους αντιπάλους της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στο Grimaldi Forum του Μονακό και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.
{https://x.com/ChampionsLeague/status/2092943581640053063}
Η Ένωση βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, με τη σέντρα του League Phase να ξεκινά στις 8-10 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνεται στις 27 Ιανουαρίου.
{https://x.com/ChampionsLeague/status/2092743530313625636}
Τα 4 γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ
1ο γκρουπ
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- Ίντερ (Ιταλία)
- Λίβερπουλ (Αγγλία)
- Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
- Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
- Άρσεναλ (Αγγλία)
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
2ο γκρουπ
- Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
- Ρόμα (Ιταλία)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
- Άστον Βίλα (Αγγλία)
- Πόρτο (Πορτογαλία)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
- Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
- Μπέτις (Ισπανία)
- Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
3ο γκρουπ
- Φέγενορντ (Ολλανδία)
- Λιλ (Γαλλία)
- Νάπολι (Ιταλία)
- Λειψία (Γερμανία)
- Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
- Γαλατασαράι (Τουρκία)
- Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
- Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
4ο γκρουπ
- ΛΑΣΚ Λίντσερ (Αυστρία)
- Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
- Στουτγκάρδη (Γερμανία)
- Κόμο (Ιταλία)
- Λανς (Γαλλία)
- Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
- Βίκινγκ (Νορβηγία)
- ΑΕΚ (Ελλάδα)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)