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Η ΑΕΚ βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Στη League Phase του Champions League βρίσκεται η ΑΕΚ, μετά τη μεγάλη νίκη επί της Λέφσκι Σόφιας με 4-0 στην Allwyn Arena και σήμερα το απόγευμα θα μάθει τους αντιπάλους της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στο Grimaldi Forum του Μονακό και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.

{https://x.com/ChampionsLeague/status/2092943581640053063}

Η Ένωση βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, με τη σέντρα του League Phase να ξεκινά στις 8-10 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνεται στις 27 Ιανουαρίου.

{https://x.com/ChampionsLeague/status/2092743530313625636}

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Τα 4 γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ

1ο γκρουπ

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Ίντερ (Ιταλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

2ο γκρουπ

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

3ο γκρουπ

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

4ο γκρουπ