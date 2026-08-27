Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του επαναληπτικού αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Χράντετς Κράλοβε της Τσεχίας για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα της πόλης, στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τα play-offs του Conference League.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2 στο ΟΑΚΑ την περασμένη εβδομάδα και τώρα οι πράσινοι ταξιδεύουν στη Τσεχία με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τους δώσει την πρόκριση στην τελική φάση της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΙ.