Απαραίτητο βήμα για τη διαδικασία των εγγραφών είναι οι επιτυχόντες να εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας (password).

Η πλατφόρμα εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΙ eregister.it.minedu.gov.gr άνοιξε εδώ και λίγη ώρα και οι επιτυχόντες των Πανελληνίων 2026 τόσο από τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) όσο και από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), καλούνται να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στο Τμήμα ή τη Σχολή στην οποία εισήχθησαν. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονικές Εγγραφές Επιτυχόντων» και θα είναι σε πλήρη ισχύ μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

Η ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί απαραίτητο βήμα για τους επιτυχόντες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η διαδικασία γίνεται με τη χρήση προσωπικών στοιχείων πρόσβασης και ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να ακολουθήσει προσεκτικά τις οδηγίες που εμφανίζονται στην πλατφόρμα. Ως όνομα χρήστη χρησιμοποιείται ο οκταψήφιος Κωδικός Εξετάσεων, δηλαδή ο κωδικός που είχε αποδοθεί στον υποψήφιο από τη σχολική του μονάδα. Ως κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται ο ίδιος κωδικός που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να φροντίσουν να υποβάλουν την αίτησή τους εγκαίρως και να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, καθώς μετά τη λήξη της διαδικασίας η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις, εκτός εάν υπάρξει παράταση από το Υπουργείο. Κατά την είσοδό τους στο σύστημα, οι επιτυχόντες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που εμφανίζονται και να συμπληρώσουν όσα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους υποψηφίους που έχουν ήδη εγγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις οδηγίες της διαδικασίας, ένας υποψήφιος που είναι ήδη εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη νέα εγγραφή του εάν δεν διαγραφεί παράλληλα από την προηγούμενη σχολή. Επομένως, όσοι αλλάζουν Τμήμα ή Σχολή μετά την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες διαγραφής από την προηγούμενη σχολή, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τη Γραμματεία.

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Εγγραφές πρωτοετών 2026: Τι να προσέξετε κατά την υποβολή της αίτησης

Για την είσοδο στην πλατφόρμα οι επιτυχόντες θα χρειαστούν τον Κωδικό Εξετάσεων και το password που χρησιμοποίησαν στο Μηχανογραφικό. Σε περίπτωση που κάποιος έχει χάσει ή ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, υπάρχει δυνατότητα επανέκδοσης μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον κωδικό μου». Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τον οκταψήφιο Κωδικό Εξετάσεων, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Εφόσον τα στοιχεία συμφωνούν με εκείνα που υπάρχουν καταχωρισμένα στο σύστημα, θα αποσταλεί στο συγκεκριμένο email μήνυμα με έναν μοναδικό σύνδεσμο. Μέσω αυτού του συνδέσμου ο υποψήφιος θα μεταφερθεί στη διαδικασία αλλαγής κωδικού πρόσβασης και θα μπορέσει να ορίσει νέο password για την είσοδό του στην εφαρμογή.

Μετά την ολοκλήρωση και την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, τα στοιχεία των επιτυχόντων που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών. Η Γραμματεία κάθε Τμήματος ελέγχει και αντιπαραβάλλει τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση με τον αντίστοιχο πίνακα των επιτυχόντων. Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί από τους νεοεισαχθέντες η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών. Για τον λόγο αυτό, οι πρωτοετείς θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματός τους και να ενημερώνονται για τυχόν επιπλέον διαδικασίες που απαιτούνται μετά την ηλεκτρονική εγγραφή.

Προσοχή στις προθεσμίες εγγραφών - Η δυνατότητα αναίρεσης και επανυποβολής αίτησης

Είναι σημαντικό, πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, να γίνει προσεκτικός έλεγχος όλων των στοιχείων, καθώς η ηλεκτρονική αίτηση αποτελεί το βασικό βήμα για την εγγραφή στο Τμήμα ή τη Σχολή επιτυχίας. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, ήτοι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης ήδη υποβληθείσας αίτησης και υποβολής νέας, σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων. Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, για τη διαδικασία της αναίρεσης υποβληθείσας αίτησης εγγραφής ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προς κατάργηση αίτησης.Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, κάθε Τμήμα μπορεί να ενημερώσει τους νέους φοιτητές για πρόσθετες ενέργειες, δικαιολογητικά ή διαδικασίες που αφορούν την οριστικοποίηση της εγγραφής τους.