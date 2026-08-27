«Ας συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η υπόθεση, ότι και να κάνουν δεν κλείνει», τονίζει ο Χρήστος Σπίρτζης.

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατέθεσε ο Χρήστος Σπίρτζης για την υπόθεση των υποκλοπών, απόφαση την οποία επέλεξε και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

«Μετά την σκανδαλώδη συγκάλυψη από την ηγεσία του Αρείου Πάγου της κατηγορίας για κατασκοπεία και της εμπλοκής της ΕΥΠ στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η υπόθεση θα απασχολήσει πια την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, ευτελίζοντας την Ελλάδα, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Ας συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η υπόθεση, ότι και να κάνουν δεν κλείνει».

Αναλυτικά η ανάρτησή του Χρήστου Σπίρτζη:

«Επειδή στη χώρα μας, στην Ελλάδα των αγώνων και της Δημοκρατίας δεν πρέπει να είναι ανεκτός ο εναγκαλισμός της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν πρέπει να είναι ανεκτό ένας Εισαγγελέας που προσωπικά εμπλέκεται στο ελληνικό Watergate, όπως ο πρώην Αναπληρωτής Εισαγγελέας της ΕΥΠ, να αναλαμβάνει την υπόθεση και να την αρχειοθετεί, δεν πρέπει να είναι ανεκτό το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να απέχει από το να εκδώσει απόφαση επί της ουσίας στην αίτηση που υποβάλαμε για εξαίρεση του εν λόγω Εισαγγελέα λόγω μεροληψίας, δεν πρέπει να είναι ανεκτό ο Εισαγγελέας που αναλαμβάνει την υπόθεση μετά από δικό μας νέο αίτημα, να μην προβαίνει σε καμία ενέργεια, να παρορά την Δικαστική απόφαση που ζήτησε νέα έρευνα για ΕΥΠ και κατασκοπεία και απλά να επαναλαμβάνει την κρίση του Εισαγγελέα που εμπλεκόταν στην υπόθεση,

δεν πρέπει να είναι ανεκτή η θεσμική παρακμή, η καταρράκωσης της δικαιοσύνης και ο θεσμικός ευτελισμός, που έχει οδηγήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη την ηγεσία της Δικαιοσύνης και τους θεσμούς της χώρας, κατέθεσα προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την υπόθεση των Υποκλοπών.

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Μετά την σκανδαλώδη συγκάλυψη από την ηγεσία του Αρείου Πάγου της κατηγορίας για κατασκοπεία και της εμπλοκής της ΕΥΠ στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η υπόθεση θα απασχολήσει πια την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, ευτελίζοντας την Ελλάδα, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ευχαριστώ για την επιμελή και συνεχή εργασία της, μέσα στον Αύγουστο, την πληρεξούσια Δικηγόρο μου, Αρτεμησία Παπαδάκη.

Ας συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η υπόθεση, ότι και να κάνουν δεν κλείνει.

Ο φόβος και η δειλία τους, δεν τους οδηγεί μόνο να ευτελίζουν ανώτατους εισαγγελείς, αλλά να διασύρουν διεθνώς τη χώρα με τα πεπραγμένα τους. Πέρα από την προστασία της προσωπικής μου ζωής, της ελευθερίας έκφρασης και πολιτικής μου δράσης αλλά και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (Άρθρα 8, 10, 6 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 ΕΣΔΑ) τα οποία παραβιάστηκαν ελλείψει αποτελεσματικής και επαρκούς ποινικής έρευνας, το διακύβευμα παραμένει πολύ μεγαλύτερο.

Το διακύβευμα παραμένει η προστασία των Δημοκρατικών Θεσμών, του Συντάγματος και της Δημοκρατίας μας.

Συνεχίζουμε τις θεσμικές πρωτοβουλίες εντός και εκτός της χώρας και τον αγώνα για προοδευτική διακυβέρνηση της».

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