Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα πρωτοφανές θέαμα αντίκρυσαν οι κάτοικοι.

Κάτοικοι και επισκέπτες στην παραλία Μαλακώντας στην Εύβοια, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα παράξενο θέαμα, καθώς η θάλασσα έφερε στις ακτές χιλιάδες πόδια από κοτόπουλα και γαλοπούλες.

Υπολείμματα άρχισαν να συγκεντρώνονται κατά μήκος της ακτογραμμής, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία αλλά και πολλά ερωτήματα για την προέλευση του υλικού αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κατέληξε στη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού και ο αντιδήμαρχος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkzjl3w781r5?integrationId=40599y14juihe6ly}