Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στον Σταθμό Λαρίσης αφού άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία του Προαστιακού (δρομολόγιο 1593: Θεσσαλονίκη – Λάρισα).

Νεκρός είναι ο άνδρας που παρασύρθηκε από το τρένο λίγο έξω από τη Λάρισα. Πρόκειται για τον προαστιακό 1593 που κατευθυνόταν στον σταθμό της Λάρισας από τη Θεσσαλονίκη. Λίγο έξω από την πόλη το τρένο παρέσυρε έναν άνδρα. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομική δύναμη. Στον προαστιακό επιβαίνουν 60 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σημείο δεν υπάρχει διάβαση.

Σημειώνεται πως πλέον αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη - Λάρισα.