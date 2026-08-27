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Η ατάκα του Αντώνη Ρέμου για την ακύρωση της μεγάλης συναυλίας στο Nammos.

Στη Μύκονο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Αντώνης Ρέμος, μαζί με τη σύζυγό του Υβόννη Μπόσνιακ.

Ο τραγουδιστής μίλησε για την ακύρωση της συναυλίας του στο Nammos, τονίζοντας οτι δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο ματαιώθηκε ενώ εξέφρασε και τη στενοχώρια του για την εξέλιξη.

«Δε γνωρίζω τον λόγο της ακύρωσης. Αυτά ρωτήστε άλλους, όχι εμένα. Εγώ είμαι εδώ», σημείωσε.

Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η σχέση του με το νησί παραμένει ιδιαίτερα δυνατή: «Εγώ πάντα είμαι εδώ πέρα, δίπλα. Εγώ αγαπάω τη Μύκονο».

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