«Η μητέρα μου κατέγραψε τις συντεταγμένες όπου έπεσε ο πατέρας μου» δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιος του 66χρονου επιχειρηματία που αγνοείται - Συνεχίζονται οι έρευνες στο Ιόνιο.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, όταν έπεσε από το ιστιοφόρο στο οποίο ταξίδευε με τη σύζυγό του με τα ίχνη του να χάνονται στο Ιόνιο.

Η οικογένεια συνεχίζει να περιμένει με αγωνία οποιαδήποτε εξέλιξη για την τύχη του 66χρονου, ζητώντας να συνεχιστούν και να ενταθούν οι προσπάθειες εντοπισμού του. Ο γιος του επιχειρηματία μίλησε στο MEGA για τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την πτώση του πατέρα του και έδωσε τη δική του εικόνα για όσα συνέβησαν πάνω στο σκάφος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο 66χρονος ψάρευε περίπου 150 ναυτικά μίλια από τις ακτές και, την ώρα που καθάριζε έναν τόνο, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα.

Η μητέρα του, όπως περιέγραψε ο γιος τους, υπέστη σοκ και δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως. Μάλιστα αποκάλυψε ακόμη ότι η μητέρα του προσπάθησε να εκπέμψει SOS μέσω του ασυρμάτου, ωστόσο δεν είναι σαφές αν ο εξοπλισμός λειτούργησε σωστά ή αν ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

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«Η μητέρα μου προσπάθησε να εκπέμψει SOS»

«Η μητέρα μου παίρνει ακριβώς τις ακριβείς και συγκεκριμένες συντεταγμένες του σημείου όπου έπεσε ο πατέρας μου και προσπάθησε να εκπέμψει SOS μέσω ασυρμάτου. Ο ασύρματος φαίνεται ότι είτε δεν λειτούργησε καλά, είτε δεν ακολουθήθηκε σωστά το πρωτόκολλο». «Το σκάφος έμεινε από καύσιμα επειδή η μητέρα μου δεν ήξερε τίποτα από μηχανική, οπότε δεν ήξερε πώς να σβήσει τη μηχανή ούτε τίποτα. Κατάφερε να βγάλει το ένα από τα πανιά, το άλλο το κατέβασε περίπου στη μέση για να επιβραδύνει όσο το δυνατόν περισσότερο. Έγραψε τις συντεταγμένες όπου έπεσε ο πατέρας μου, οι οποίες αναφέρθηκαν αμέσως στη Θαλάσσια Διάσωση. Το μόνο πράγμα που έχει γραφτεί από τη μητέρα μου είναι οι συντεταγμένες του πατέρα μου. Τελεία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο γραμμένο. Η μητέρα μου δεν κρατούσε ημερολόγιο, η μητέρα μου δεν έγραψε πώς ένιωθε. Η μητέρα μου δεν είναι τρελή, δεν παίρνει κανένα φάρμακο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιος.

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Ο γιος του αγνοούμενου υπογράμμισε ότι ο πατέρας του είχε μεγάλη εμπειρία στη θάλασσα, καθώς ταξίδευε για περισσότερα από 35 χρόνια, σε αντίθεση με τη μητέρα του, η οποία δεν είχε την ίδια εμπειρία στη διαχείριση του σκάφους.

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Έκκληση της οικογένειας στις Αρχές: «Να μην σταματήσουν οι έρευνες»

Μάλιστα απευθύνει έκκληση στις ιταλικές και τις ελληνικές Αρχές να εντείνουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα του. «Αυτό που θέλουμε η οικογένειά μου και εγώ είναι να απευθύνουμε έκκληση στις ιταλικές και τις ελληνικές Αρχές να εντείνουν την αναζήτηση του πατέρα μου, καθώς αυτήν τη στιγμή γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε υπηρεσία, αλλά δεν έχουμε κανένα νέο. Δεν έχουμε νέα του από την Παρασκευή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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