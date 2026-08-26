Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το κινητό της, το τελευταίο σήμα, ένα ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας που δεν έγινε ποτέ και τις οικονομικές της εκκρεμότητες.

Ατελέσφορες είναι εδώ και τρεις μήνες οι έρευνες για τον εντοπισμό της Γιου Τινγκ, της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της 20ης Μαϊου στην Αρτέμιδα Αττικής.

Οι Αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της 50χρνης, ενώ στην έρευνα μαζί με την Ελληνική Αστυνομία συμμετέχουν οι κινεζικές Αρχές και η Ιντερπόλ. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στο κινητό τηλέφωνο της Τινγκ, το οποίο εντοπίστηκε στα τέλη Ιουλίου.

Το κινητό της Κινέζας εντόπισε ένας άνδρας Αλβανικής καταγωγής πεταμένο στον δρόμο. Το απενεργοποίησε αφού το επανέφερε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και στη συνέχεια το πούλησε. Το τελευταίο σήμα του κινητού εξέπεμψε λίγο μετά τις 15:30 και πιθανολογείται πως είναι η στιγμή που ο άνδρας έβγαλε τη SIM από τη συσκευή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkyxr6vbsjj5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι πώς και γιατί το κινητό της Γιου Τινγκ βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο στο κέντρο της Αθήνας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ραντεβού στις 16:00 που δεν έγινε ποτέ

Την ημέρα της εξαφάνισής της, η Τινγκ είχε προγραμματισμένο ραντεβού σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Πρόκειται για διαμερίσματα τα οποία έχουν Κινέζους ιδιοκτήτες και σύμφωνα με την πεθερά της θα πήγαινε για τις οικονομικές εισπράξεις.

Η ίδια είχε εκφράσει την ανησυχία της και την είχε προειδοποιήσει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική.

Οι Αρχές έχουν ήδη επικοινωνήσει με ενοικιαστές διαμερισμάτων που συνδέονται με τις συγκεκριμένες επισκέψεις, αναζητώντας πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων της 50χρονης.

Στο μικροσκόπιο και οι οικονομικές εκκρεμότητες

Παράλληλα με την αναζήτηση της διαδρομής της, οι Αρχές έχουν εξετάσει και οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούσαν την 50χρονη.

Όπως είχαν αναφέρει στο «Live News» η δικηγόρος της και ο σύζυγός της, από παλαιότερες υποθέσεις υπήρχαν οφειλές προς τη Γιου Τινγκ που συνολικά έφταναν κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkyxuto9qtdl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το οικονομικό σκέλος αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποια επίσημη σύνδεση με την εξαφάνισή της.

Το αυτοκίνητο και η ζωή της στην Αρτέμιδα

Αν και η Γιου Τινγκ χρησιμοποιούσε κατά κανόνα μετρό, λεωφορεία και άλλα μέσα μεταφοράς, διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Ο σύζυγός της έδειξε στην κάμερα του «Live News» το μαύρο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η 50χρονη, διευκρινίζοντας ότι προτιμούσε να οδηγεί αυτόματα οχήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkyxx0rj9a0x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι είναι συλλέκτης αυτοκινήτων και διαθέτει συνολικά 26 οχήματα. Στα τέλη του 2025, το ζευγάρι απέκτησε διώροφη κατοικία στην Αρτέμιδα, ενώ στα σχέδιά του ήταν και η αγορά οικοπέδου ώστε να υπάρχει χώρος για τα αυτοκίνητα.

Τα στοιχεία αυτά έχουν ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της έρευνας για τη ζωή, τις μετακινήσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες της 50χρονης.

«Φοβάμαι ότι μπορεί να έχει πέσει θύμα απαγωγής»

Την ίδια ώρα, η αδελφή της Γιου Τινγκ εκφράζει τον φόβο ότι η 50χρονη μπορεί να έχει πέσει θύμα απαγωγής και παράνομης κράτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν διαθέτει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο που να επιβεβαιώνει αυτό το σενάριο.

«Υποψιάζομαι ότι η αδερφή μου έχει πέσει θύμα απαγωγής και παράνομης κράτησης, αλλά δεν έχω κανένα στοιχείο», ανέφερε στο MEGA.

Όπως εξήγησε, η Γιου Τινγκ συνήθιζε να μετακινείται μόνη της με το μετρό και τα λεωφορεία και να επιστρέφει στο σπίτι αργά. Παράλληλα, γνώριζε ότι η περιοχή όπου διέμενε παρουσίαζε προβλήματα ασφάλειας.

Η αδελφή της ανέφερε ακόμη ότι η τελευταία τους συνομιλία είχε πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου και τότε δεν είχε αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο. Σύμφωνα με την ίδια, η 50χρονη δεν της είχε αναφέρει ποτέ ότι είχε δεχθεί απειλές.

Ένα στοιχείο που ακόμη δεν έχει βρεθεί

Παρά τις έρευνες και τις καταθέσεις, το βασικό ερώτημα παραμένει: τι συνέβη στη Γιου Τινγκ μετά την τελευταία της γνωστή διαδρομή;

Το κινητό της έχει εντοπιστεί, οι άνθρωποι που το βρήκαν και το αγόρασαν έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν δώσει καταθέσεις, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το επαγγελματικό, οικονομικό και οικογενειακό περιβάλλον της.

Παράλληλα, αναζητούν πληροφορίες από τα σημεία που επρόκειτο να επισκεφθεί, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια να ανασυντεθεί λεπτό προς λεπτό η πορεία της από την Αρτέμιδα προς το κέντρο της Αθήνας.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, κανένα από τα στοιχεία δεν έχει δώσει την απάντηση για το πού βρίσκεται η 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια, με την έρευνα να παραμένει ανοιχτή.