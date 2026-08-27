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Δεν εμφανίζεται η ώρα προσέλευσης λεωφορείων και τρόλεϊ.

Σοβαρά θέματα στις μετακινήσεις των επιβατών με τα ΜΜΜ έχει προκαλέσει το πρόβλημα στο σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ.

Από τις πρωινές κιόλας ώρες το σύστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ενώ στα κινητά τηλέφωνα η εφαρμογή έχει βγει εκτός, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην μπορούν να ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο διέλευσης λεωφορείων και τρόλεϊ.

Στον σχετικό πίνακα στις στάσεις, εμφανίζεται μόνο η φράση «δοκιμαστική λειτουργία», ενώ στην εφαρμογή μπορεί κάποιος να δει στον χάρτη μόνο τη διαδρομή του επιλεγμένου δρομολογίου.

Η αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

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