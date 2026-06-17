«Το κράτος αντιμετωπίζεται ως φέουδο για το μεγάλο φαγοπότι στην υγεία των φίλων και κολλητών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Είναι προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάτε για τζάμπα, όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους και στέλνετε καθημερινά τον λογαριασμό στους πολλούς», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τα όσα είπε χθες ο πρωθυπουργός σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες για τους νέους έως 24 ετών.

«Ο Πρωθυπουργός σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για καθολική δωρεάν πρόσβαση στα ΜΜΜ για τους νέους έως 24 ετών στα αστικά κέντρα, μίλησε για «τζάμπα πολιτικούς», προσβάλλοντας και τη νοημοσύνη των πολιτών και τους νέους της χώρας.

Επί των δικών του ημερών το τζάμπα απογειώθηκε.

Τζάμπα φορολογική άφεση στις τράπεζες.

Τζάμπα προνόμια στα funds που κερδοσκοπούν χωρίς να φορολογούνται.

Τζάμπα διευκολύνσεις στα καρτέλ.

Τζάμπα νομοθετικά κενά που γίνονται παράθυρα για μεγάλες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υπέρ υγείας από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Τζάμπα απευθείας αναθέσεις και τζάμπα διαγωνισμοί με ένα μόνο μειοδότη.

Τζάμπα κονδύλια σε ιδιωτικές εταιρείες για συμβουλευτικές υπηρεσίες», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Και σαν να μην έφταναν αυτά, κατάφερε το Ταμείο Ανάκαμψης να μοιάζει περισσότερο με ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης λίγων και ισχυρών παρά με εργαλείο ανάπτυξης για την κοινωνία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Και βέβαια τζάμπα ο ψεύτικος θυμός του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια , την οποία ούτε θέλει ούτε μπορεί να ελέγξει.

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Επί ημερών Μητσοτάκη το κράτος αντιμετωπίζεται ως φέουδο για το μεγάλο φαγοπότι στην υγεία των φίλων και κολλητών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Είναι προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάτε για τζάμπα, όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους και στέλνετε καθημερινά τον λογαριασμό στους πολλούς».