Ο Κώστας Τσουκαλάς άσκησε κριτική για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς και για την έμμεση φορολογία αλλά και για τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των μισθωτών, οι οποίοι εργάζονται τις πιο πολλές ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ο κ. Μαρινάκης, όταν λέει πως μηδενίζει τον φόρο, μάλλον εννοεί την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών που τους αύξησε τον φόρο έως και 12.500 ευρώ ετησίως και την ετήσια αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Ή εννοεί την έμμεση φορολογία που έχει εκτοξεύσει το κόστος ζωής των νέων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

«Είναι περήφανος ο κ. Μαρινάκης που οι Έλληνες μισθωτοί εργάζονται τις πιο πολλές ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη;» συνεχίζει ο κύριος Τσουκαλάς ο οποίος προσθέτει:

«Πυροτεχνήματα είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών και ναρκοθετούν το μέλλον της νέας γενιάς. Είναι το λιγότερο υποκριτικό να καταγγέλλει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τους νέους, η κυβέρνηση που ετοιμαζόταν να επιδοτήσει το κόστος μετακίνησης με ταξί όσων έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

»Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητες του».