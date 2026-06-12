Βίντεο Ν. Ανδρουλάκη- Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή, στη δουλειά ή να βγει στην πόλη του. Γι’ αυτό θεσπίζουμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Μια ακόμη προγραμματική πρόταση, αυτή της δωρεάν μετακίνησης των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε χθες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ειδική εκδήλωση συζήτησης με νέες και νέους στη Δραπετσώνα.

Μετά το στεγαστικό πρόγραμμα GenRent και την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας σε εταιρείες με θέσεις εργασίας έντασης διανοίας (πχ προγραμματιστές, εργαζόμενοι σε marketing, hr, λογιστήρια κλπ), το ΠΑΣΟΚ εμπλουτίζει περαιτέρω την ατζέντα του για τη νεα γενιά.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7650407387324534038?_r=1&_t=ZN-978x3AtzmS6}