«Θέλετε να μιλήσουμε για κόστος; Εντάξει. Έχουμε το λογαριασμό», λέει σε βίντεο η Όλγα Μαρκογιαννάκη.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναλύει σε βίντεο στο Instagram την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών σε όλα τα ΜΜΜ.

Στο βίντεο αναλύει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις για νέους έως 24 ετών και πώς αυτό είναι εφικτό: «145 εκ. αποζημίωση στον ΒΟΑΚ με δική σας ευθύνη, 7,9 εκ. για τη δήθεν καμπάνια των απόδημων, 1,5 δισ. σε εταιρείες συμβούλων, 300.000 για κάθε σπιτάκι ανακύκλωσης. Και για να μην ξεχνάμε 1 δισ. ευρώ πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα χρήματα των φορολογούμενων πρέπει να επιστρέψουν στη νέα γενιά με διαφάνεια και με σεβασμό. Αυτή είναι η διαφορά μας» αναφέρει στο βίντεο η Όλγα Μαρκογιαννάκη και όπως λέει χαρακτηριστικά «η λίστα συνεχίζει».

Η κ. Μαρκογιαννάκη κλείνει το βίντεο λέγοντας: «και τώρα απαντήστε: γιατί οι νέοι πιστεύουν ότι η ζωή τους νοικιάστηκε;»

{https://www.instagram.com/p/DZm4o1xjO2s/?hl=el}