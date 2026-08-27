Και στις δύο περιπτώσεις οι φωτιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα.

Σε δύο συλλήψεις για φωτιά από αμέλεια σε Εύβοια και Χίο προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δύο πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα.

Για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κάτω Μονοκαρυά Ιστιαίας συνελήφθη 49χρονος ο οποίος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του ΑΚΑΕΕ Χαλκίδας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.282,25 ευρώ.

Επιπλέον, για την φωτιά στην περιοχή Βίκι Χίου, οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη άνδρα 68 ετών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο 68χρονος προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 11:15, κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΠΥ Χίου.

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Έως και τις 27 Αυγούστου, έχουν επιβληθεί συνολικά 744 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.219.599,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 316 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 281 (88,92%) είναι από αμέλεια και οι 35 (11,08%) από πρόθεση. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.